Каждый год миллионы туристов, посещающих Рим, бросают монетки в знаменитый фонтан Треви, чтобы вернуться сюда снова.

Но в этом году приток денег в знаменитый фонтан Треви заметно замедлился. Одной из причин может быть платный вход в размере 2 евро с человека, который туристы должны платить с этого года, пишет издание Bild.

В воде фонтана стало меньше воды

В 2025 году из воды 26-метрового фонтана в самом сердце итальянской столицы было собрано 1,86 миллиона евро. В течение последних шести лет организация Caritas Roma использовала эти средства для поддержки нуждающихся и финансирования социальных проектов.

Однако, по данным британской газеты The Guardian, в этом году поток денег от фонтана сократился примерно на 238 000 евро. Причиной может стать плата за вход, которая вступит в силу в феврале 2026 года.

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"Закрытие прямого доступа к фонтану Треви может быть одним из факторов, способствующих этому", — говорит Джустино Тринча, директор Caritas Roma.

Плата за вход была введена, поскольку более четырёх миллионов туристов ежегодно посещают фонтан во время своего отпуска. До этого территория была переполнена, что приводило к кражам монет, замусориванию и повреждению фонтана.

В свою очередь, средства от продажи входных билетов предназначены для содержания фонтана и других туристических достопримечательностей. По данным городского совета, за первый месяц было собрано более 435 000 евро. Но противники этой идеи говорят, что эти деньги посетители могли бы бросить в фонтан.

Напомним, что туристу, решившему привезти себе сувенир с Сардинии, пришлось дорого за это заплатить.

Кроме того, в Польше разгорелся скандал после того, как в сети появилось видео, на котором туристы, направлявшиеся к озеру Морске-Око, вступили в стычку с оленем.