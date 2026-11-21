Щороку мільйони туристів, які відвідують Рим, кидають монетки до відомого фонтану Треві, аби повернутися сюди знову.

Але цьогоріч потік грошей до знаменитого фонтану Треві помітно сповільнився. Однією з причин може бути платний вхід у розмірі 2 євро з особи, який туристи повинні платити з цього року, пише видання Bild.

Грошей у воді фонтану стало менше

У 2025 році з води 26-метрового фонтану в самому серці італійської столиці було зібрано 1,86 мільйона євро. Протягом останніх шести років організація Caritas Roma використовувала ці гроші для підтримки нужденних та фінансування соціальних проєктів.

Але, за даними британської газети The Guardian, цього року потік грошей від фонтану зменшився приблизно на 238 000 євро. Причиною може бути плата за вхід, що діє з лютого 2026 року.

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"Закриття прямого доступу до фонтану Треві може бути одним із факторів, що сприяють цьому", — каже Джустіно Трінча, директор Caritas Roma.

Плату за вхід було запроваджено, адже понад чотири мільйони туристів щорічно відвідують фонтан під час своїх відпусток. До того територія була переповнена, що призводило до крадіжки монет, засмічення та пошкодження фонтану.

Натомість кошти з вхідного квитка призначені для утримання фонтану та інших туристичних атракцій. За даними міської ради, протягом першого місяця було зібрано понад 435 000 євро. Але противники цієї ідеї кажуть, що ці гроші відвідувачі могли б кинути у фонтан.

Нагадаємо, що туристу, який вирішив привезти собі сувенір із Сардинії, довелося дорого за це заплатити.

Також у Польщі розгорівся скандал після того, як у мережі з’явилося відео, на якому туристи, які йшли до озера Морске-Око, вступили в сутичку з оленем.