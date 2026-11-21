21 ноября в британском городе Девайзес состоялся аукцион, на котором было выставлено немало ценных предметов с "Титаника".

В том числе и бриллиант, у которого есть невероятная история. Ведь он сверкал на пальце пассажирки, когда "Титаник" затонул в Атлантическом океане. Спустя более 100 лет "кольцо с "Титаника"" уходит с молотка, пишет издание Bild.

Бриллиантовое кольцо принадлежало Люси, леди Дафф-Гордон. Она носила его в ту ночь, когда "Титаник" затонул во время своего первого рейса 15 апреля 1912 года. Тогда погибло около 1500 человек.

В тот день Люси выжила, как и кольцо. Но её спасение в то время вызвало немало споров. Ведь когда "Титаник" затонул, Люси и её муж, сэр Космо, спаслись в спасательной шлюпке № 1. Шлюпка была рассчитана на 40 человек, но была спущена на воду лишь с двенадцатью. Семь из них были членами экипажа. Позже сэра Космо подвергли резкой критике. Дело в том, что он выдал каждому из мужчин из спасательной шлюпки парохода "Карпатия" чек на сумму около 730 евро.

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Ходили слухи, что он подкупил членов экипажа, чтобы те не гребли обратно к людям, оказавшимся в воде. После катастрофы кольцо стало известно под названием "Кольцо "Титаника"".

По данным аукционного дома Henry Aldridge & Son, оценочная стоимость ювелирного изделия составляет до 143 000 евро.

Леди Дафф Гордон снялась в фильме "Титаник"

История Люси и её мужа, сэра Космо Даффа Гордона, может показаться знакомой миллионам людей. Ведь об этой паре упоминалось в фильме Джеймса Кэмерона "Титаник" (1997). Люси сыграла Розалинд Эйрс, а сэра Космо — Мартин Джарвис. Оба принадлежали к экстравагантному обществу первого класса, в котором вращались Роуз (Кейт Уинслет) и Джек (Леонардо Ди Каприо).

В фильме "Титаник" роль леди Дафф-Гордон исполняет Розалинд Эйрс, а роль сэра Космо — Мартин Джарвис. Фото: Из открытых источников

Сообщается, что легендарное кольцо — лишь одна из изюминок крупного специального аукциона, организованного компанией Henry Aldridge & Son в Девайсесе.

Сегодня с молотка ушли многочисленные памятные вещи: личные вещи пассажиров и членов экипажа, исторические документы, письма и другие редкие коллекционные предметы с "Титаника".

Тем временем леди Дафф Гордон уже провела впечатляющую распродажу в этом аукционном доме. В апреле 2026 года её спасательный жилет с "Титаника" был продан на аукционе за 798 640 евро.

Напомним, что золотые карманные часы, принадлежавшие одному из самых богатых пассажиров "Титаника", могут установить новый ценовой рекорд среди артефактов. Эксперты утверждают, что они принадлежали одному из самых богатых пассажиров судна.

Кроме того, часы ещё одного богатого пассажира "Титаника" были проданы за рекордную сумму. Джон Джейкоб Астор был самым богатым пассажиром затонувшего лайнера, а часы были найдены на теле магната.