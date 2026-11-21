У британському місті Девайзес 21 листопада пройшов аукціон, де продавали чимало цінних речей з "Титаніка".

В тому числі й діамант, який має неймовірну історію. Адже він виблискував на пальці пасажирки, коли "Титанік" затонув в Атлантиці. Через понад 100 років потому "кільце з Титаніка" йде з молотка, пише видання Bild.

Діамантовий перстень належав Люсі, леді Дафф Гордон. Вона носила його в ніч, коли "Титанік" затонув під час свого першого рейсу 15 квітня 1912 року. Тоді загинуло близько 1500 людей.

Того дня Люсі вижила, як і перстень. Але її порятунок того часу викликав чимало дискусій. Адже коли "Титанік" затонув, Люсі та її чоловік, сер Космо, врятувалися у рятувальній шлюпці під номером 1. Шлюпка була розрахована на 40 осіб, але була спущена на воду лише з дванадцятьма. Семеро з них були членами екіпажу. Пізніше сера Космо дуже критикували. Бо він видав кожному з чоловіків з рятувальної шлюпки пароплава "Карпатія" чек на близько 730 євро.

Відео дня

З'являлися чутки, що він підкупив членів екіпажу, щоб ті не гребли назад до людей у ​​воді. Після катастрофи перстень став відомим під назвою "Перстень Титаніка".

За даними аукціонного дому Henry Aldridge & Son, оціночна вартість ювелірного виробу становить до 143 000 євро.

Леді Дафф Гордон знялася у фільмі "Титанік"

Історія Люсі та її чоловіка, сера Космо Даффа Гордона, може здатися знайомою мільйонам людей. Адже їх пару згадали у фільмі Джеймса Кемерона "Титанік" (1997). Люсі зіграла Розалінд Айрс, а сера Космо — Мартін Джарвіс. Обидва належали до екстравагантного суспільства першого класу, в якому оберталися Роуз (Кейт Вінслет) та Джек (Леонардо Ді Капріо).

У фільмі "Титанік" леді Дафф Гордон грає Розалінд Ейрс, а сера Космо — Мартін Джарвіс. Фото: З відкритих джерел

Повідомляється, що легендарний перстень — лише одна з родзинок великого спеціального аукціону, організованого компанією Henry Aldridge & Son у Девайзесі.

Сьогодні з молотка пішли численні пам'ятні речі: особисті речі пасажирів та членів екіпажу, історичні документи, листи та інші рідкісні колекційні предмети з "Титаніка".

Натомість Леді Дафф Гордон вже влаштувала вражаючий розпродаж на цьому аукціонному домі. У квітні 2026 року її рятувальний жилет з "Титаніка" був проданий на аукціоні за 798 640 євро.

Нагадаємо, що золотий кишеньковий годинник, що належав одному з найбагатших пасажирів "Титаніка", може встановити новий ціновий рекорд серед артефактів. Експерти кажуть, що він належав одному з найбагатших пасажирів судна.

Також годинник ще одного багатого пасажира "Титаніка" продали за рекордну суму. Джон Джейкоб Астор був найбагатшим пасажиром потонулого лайнера, тоді як годинник знайшли на тілі магната.