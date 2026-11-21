В Монако, где практически все ездят на роскошных автомобилях, теперь можно выделиться.

Это можно сделать с помощью специального персонализированного номерного знака. Правительство Монако объявило о специальной услуге, которая будет стоить 10 000 евро за одну букву, пишет издание Bild.

Но цена указана только за год, так как каждый последующий год будет стоить ещё 2500 евро.

Правительство реагирует на запросы автомобилистов

"Эта новая услуга удовлетворяет постоянный спрос пользователей", — говорится в заявлении правительства Монако.

В небольшом княжестве на берегу Средиземного моря много автомобилей класса "люкс". Ведь побережье является популярным местом среди сверхбогатых людей.

До этого стандартные номерные знаки в Монако состояли из четырёх цифр или трёх цифр и одной буквы. Раньше можно было бесплатно заказать собственные комбинации, при условии, что они ещё не были присвоены кому-либо другому.

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Кроме того, раньше было невозможно заказать несколько букв. Но теперь их можно заказать по отдельности по цене 10 000 евро за каждую. Например, номерной знак "A1ME", как "Aime", что означает "любовь", будет стоить 30 000 евро плюс годовая плата в размере 2500 евро.

Новые номерные знаки класса "люкс" будут подчиняться четким правилам: не допускается использование более четырёх символов, и они не должны нарушать общественный порядок или нравственность.

По данным Института статистики Монако, в 2025 году на дорогах страны насчитывалось почти 40 000 транспортных средств весом до 3,5 тонн, что примерно соответствует численности населения княжества.

Напомним, что в Монако на аукционе будет выставлен на продажу чрезвычайно редкий седан Bugatti EB112 1999 года выпуска. Было выпущено всего три таких автомобиля с 460-сильным двигателем V12.

Кроме того, в Монако выставили на аукцион седан Bentley Brooklands 1996 года выпуска. Этот роскошный автомобиль принадлежал знаменитому дизайнеру Джорджо Армани.