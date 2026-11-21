У Монако, де практично кожен їздить на розкішних автомобілях, тепер можна виділитися.

Це можна зробити зі спеціальним персоналізованим номерним знаком. Уряд Монако оголосив про спеціальну послугу, що коштуватиме 10 000 євро за одну літеру, пише видання Bild.

Але ціна вказана лише за рік, бо кожен наступний рік коштує знак коштуватиме ще 2500 євро.

Уряд реагує на запити автомобілістів

"Ця нова послуга задовольняє постійний попит користувачів", — йдеться у заяві уряду Монако.

У невеликому князівстві на Середземному морі є багато автомобілів класу люкс. Адже узбережжя є популярним місцем для надбагатих людей.

До цього стандартні номерні знаки в Монако складалися з чотирьох цифр або трьох цифр та однієї літери. Свої комбінації раніше можна було запросити безкоштовно, за умови, що вони ще не були призначені комусь іншому.

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Також раніше було неможливо замовити кілька літер. Але тепер їх можна замовити окремо за 10 000 євро за кожну. До прикладу, номерний знак "A1ME", як "Aime", що означає кохання, буде вартувати 30 000 євро і плюс річна плата в розмірі 2500 євро.

Нові номерні знаки класу люкс матимуть чіткі правила: більше чотирьох символів не допускаються, і вони не повинні порушувати громадський порядок чи мораль.

За даними Інституту статистики Монако, у 2025 році на дорогах країни було майже 40 000 транспортних засобів вагою до 3,5 тонн, що приблизно відповідає населенню князівства.

Нагадаємо, що у Монако на аукціоні продаватимуть надзвичайно рідкісний седан Bugatti EB112 1999 року. Виготовлено лише три таких авто із 460-сильним V12.

Також у Монако виставили на аукціон седан Bentley Brooklands 1996 року. Розкішний автомобіль належав знаменитому дизайнеру Джорджо Армані.