Немецкую туристку возле водопада Эраван в Таиланде атаковал огромный варан.

Когда женщина окунула ноги в бирюзовую воду, к ней незаметно подошла гигантская ящерица и укусила её, пишет издание Bild.

Водопад Эраван известен своими семью каскадами и бирюзовыми природными бассейнами. В некоторых из этих бассейнов обитают крошечные рыбки, которые съедают омертвевшие клетки кожи. Однако вместо рыбок на туристку напал водяной варан длиной около 1,5 метра.

Не успела туристка опомниться, как рептилия уже вцепилась своими мощными челюстями в её левую ногу и затащила потрясённую женщину в воду. По данным Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда, туристка получила обширную рваную рану от укуса. Но проблема заключается в том, что во рту ящерицы находятся бактерии, которые могут вызвать серьезные инфекции.

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Возле популярного водопада в Таиланде варан укусил туристку Фото: Скрін

Рейнджеры национального парка немедленно оказали женщине первую медицинскую помощь и доставили её в ближайшую больницу. Врачи будут продолжать следить за состоянием женщины, пока она полностью не выздоровеет.

Что случилось с вараном

Сотрудникам национального парка удалось поймать варана после нападения. Его выпустили в лесистой местности вдали от популярного туристического водопада. Администрация национального парка также ввела ряд дополнительных мер безопасности.

Рейнджеры также будут чаще патрулировать водные пути и места с высокой посещаемостью туристов. Кроме того, планируется установить предупредительные знаки в опасных местах.

Сообщается, что вараны широко распространены и находятся под охраной в Таиланде. Они предпочитают обитать вблизи водоемов и могут достигать длины до 3 метров.

Однако водяные вараны, как правило, не слишком агрессивны и избегают людей. Почему животное укусило туристку, до сих пор остается неясным. Администрация национального парка полагает, что варан принял её ногу за пищу.

Напомним, что морское подразделение полиции американского штата Массачусетс сообщило, что несколько недель назад из дома одного мужчины сбежал варан. Его искали несколько недель.

Кроме того, 58-летняя Аманда Кеннон из Великобритании борется за жизнь в Турции после сердечного приступа, который она перенесла во время отпуска.