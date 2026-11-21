Німецьку туристку біля водоспаду Ераван у Таїланді атакував величезний варан.

Коли жінка занурила ноги в бірюзову воду, до неї непомітно підійшла гігантська ящірка та вкусила її, пише видання Bild.

Водоспад Ераван відомий своїми сімома каскадами та бірюзовими природними басейнами. У деяких із цих басейнів живуть крихітні рибки, які з'їдають відмерлі клітини шкіри. Проте замість рибок на туристку напав водяний варан завдовжки близько 1,5 метра.

Перш ніж туристка встигла зреагувати, рептилія вже встромила свої потужні щелепи їй у ліву ногу та потягла шоковану жінку у воду. За даними Департаменту національних парків, дикої природи та охорони рослин Таїланду, туристка отримала велику рвану рану від укусу. Але проблема полягає у тому у роті ящірки є бактерії, які можуть спричинити серйозні інфекції.

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Біля популярного водоспаду у Таїланді варан вкусив туристку Фото: Скрін

Рейнджери національного парку негайно надали жінці першу медичну допомогу та доставили її до найближчої лікарні. Лікарі продовжуватимуть стежити за станом жінки поки та повністю не одужає.

Що сталося з вараном

Співробітникам національного парку вдалося зловити варана після нападу. Його випустили в лісистій місцевості подалі від популярного туристичного водоспаду. Адміністрація національного парку також запровадила кілька додаткових заходів безпеки.

Рейнджери також частіше патрулюватимуть водні шляхи та місця з високою відвідуваністю туристів. Також планується встановити попереджувальні знаки для небезпечних місць.

Повідомляється, що варани широко поширені та перебувають під охороною в Таїланді. Вони полюбляють жити поблизу водойм і можуть досягати довжини до 3 метрів.

Але водяні варани зазвичай не дуже агресивні та уникають людей. Чому тварина вкусила туриста, досі незрозуміло. Адміністрація національного парку вважає, що варан прийняв її ногу за їжу.

Нагадаємо, що морський підрозділ поліції американського штату Массачусетс повідомила, що кілька тижнів тому з помешкання одного чоловіка втік варан. Його шукали кілька тижнів.

Також 58-річна Аманда Кеннон з Британії бореться за життя в Туреччині після серцевого нападу, який вона перенесла під час відпустки.