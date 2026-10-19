Відпустка в Туреччині обернулася трагедією: туристка раптово знепритомніла на відпочинку

58-річна Аманда Кеннон з Британії бореться за життя в Туреччині після серцевого нападу, який вона перенесла під час відпустки.

А її родина отримала величезний рахунок за лікування від лікарні у розмірі 30 тисяч євро, пише Daily Star.

Жінку терміново доставили до реанімації після того, як вона знепритомніла під час поїздки зі своєю дочкою Марісою Вайт 10 жовтня. Бабуся дев'яти дітей з Редхілла, залишилася без кисню протягом 10 хвилин. Лікарі підозрюють, що у туристки трапився епілептичний напад та зупинка серця.

Наразі жінка перебуває на апараті штучного дихання в приватній лікарні в Анталії. Члени родини повідомляють, що її лікування коштує приблизно 3500 євро на день, а рахунок вже становить 30 000 євро.

Донька жінки розповіла, як її матір раптово "відхилилася назад", посиніла та перестала дихати. Маріса почала серцево-легеневу реанімацію, поки не прибули парамедики та не взялися за справу.

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Аманда не мала туристичної страховки. Її колишня невістка Ханна заявила, що турецький медичний персонал не припинить лікування з релігійних причин.

"Вона зараз у глибокій комі. У неї ниркова та печінкова недостатність. Вони сказали, що є 20-відсоткова ймовірність того, що вона прокинеться, і якщо прокинеться, то буде у вегетативному стані", — розповіла невістка жінки.

Вона також повідомила, що лікарня не переведе її до державної медустанови, поки не буде сплачено половину рахунку.

"Я попросила про переведення до державної лікарні, де це все одно коштуватиме грошей, але не так. Ми засмучені, шоковані та розгублені. Ми просто не знаємо, що буде далі", — каже жінка.

Родина ініціювала збір коштів для допомоги, але тепер побоюється, що остаточний рахунок може бути значно вищим.

Нагадаємо, що Теммі Тернер з Британії розповіла, що "розплакалася", коли повернулася додому з родиною після відпустки у п'ятизірковому готелі в Туреччині. Жінка заявила, що сімейна відпустка в Туреччині була "найгіршим досвідом у житті" після того, як усі вони захворіли на вірус.

Також британська туристка на ім'я Лінн, яка вирішила відвідати концентраційний табір Аушвіц у Польщі, поскаржилася на високі ціни та назвала сервіс занадто поганим.