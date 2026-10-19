Отпуск в Турции обернулся трагедией: туристка внезапно потеряла сознание во время отдыха

58-летняя Аманда Кеннон из Великобритании борется за жизнь в Турции после сердечного приступа, который она перенесла во время отпуска.

А её семья получила от больницы огромный счёт за лечение на сумму 30 тысяч евро, пишет Daily Star.

Женщину срочно доставили в реанимацию после того, как она потеряла сознание во время поездки со своей дочерью Марисой Уайт 10 октября. Бабушка девяти детей из Редхилла оставалась без кислорода в течение 10 минут. Врачи подозревают, что у туристки случился эпилептический приступ и остановка сердца.

В настоящее время женщина находится на аппарате искусственной вентиляции легких в частной больнице в Анталии. Члены семьи сообщают, что её лечение обходится примерно в 3500 евро в день, а сумма счета уже составляет 30 000 евро.

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Дочь этой женщины рассказала, как её мать внезапно "откинулась назад", посинела и перестала дышать. Мариса начала сердечно-легочную реанимацию, пока не прибыли парамедики и не взялись за дело.

У Аманды не было туристической страховки. Её бывшая невестка Ханна заявила, что турецкий медицинский персонал не прекратит лечение по религиозным причинам.

"Она сейчас находится в глубокой коме. У неё почечная и печеночная недостаточность. Они сказали, что вероятность того, что она очнутся, составляет 20 процентов, и если очнутся, то будет находиться в вегетативном состоянии", — рассказала невестка женщины.

Она также сообщила, что больница не переведет ее в государственное медицинское учреждение, пока не будет оплачена половина счета.

"Я попросила о переводе в государственную больницу, где это всё равно будет стоить денег, но не так. Мы огорчены, потрясены и растеряны. Мы просто не знаем, что будет дальше", — говорит женщина.

Семья инициировала сбор средств на помощь, но теперь опасается, что окончательная сумма может оказаться значительно выше.

Напомним, что Тэмми Тернер из Великобритании рассказала, что "разрыдалась", когда вернулась домой с семьёй после отпуска в пятизвёздочном отеле в Турции. Женщина заявила, что семейный отпуск в Турции стал "худшим опытом в жизни" после того, как все они заболели вирусом.

Кроме того, британская туристка по имени Линн, которая решила посетить концентрационный лагерь Аушвиц в Польше, пожаловалась на высокие цены и назвала обслуживание слишком плохим.