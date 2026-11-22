Новые постеры "Гарри Поттера" от HBO возмутили фанатов: что не так с палочкой Дамблдора
Новые постеры будущего сериала HBO по мотивам "Гарри Поттера" вызвали негативную реакцию поклонников. Зрителям не понравился дизайн волшебных палочек, в частности, бузиновой палочки Альбуса Дамблдора, которую они сравнивают с обычной деревянной веткой.
Накануне премьеры сериала, запланированной на Рождество, HBO опубликовал серию из 14 постеров с главными героями будущей экранизации. На изображениях представлены Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера, Арабелла Стентон в роли Гермионы Грейнджер, Алистер Стаут в роли Рона Уизли, Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора и Паапа Эссиеду в образе Северуса Снейпа, сообщает Unilad.
На каждом постере персонаж изображён крупным планом с волшебной палочкой, которую держит вертикально перед лицом. Однако вместо ожидаемого восторга новые рекламные материалы вызвали дискуссию по поводу дизайна реквизита.
Больше всего критики досталось бузиновой палочке Дамблдора. Поклонники сравнили её с дизайном из оригинальных фильмов Warner Bros. и отметили, что новый вариант выглядит слишком простым и невзрачным.
"Это палочка из черники? Они нашли самую дешёвую палочку, какую только могли найти", — написал один из пользователей соцсети X.
Другие зрители также выразили недовольство внешним видом реквизита. В частности, один из комментаторов заявил, что палочка Невилла выглядит искривленной и изношенной, а палочка Шеймуса напоминает обычную ветку.
Еще один пользователь пошутил, что новая "палочка Бузинова" похожа на игрушку для собаки.
Критика коснулась и палочки Северуса Снейпа в исполнении Паапы Эссиеду. Некоторые поклонники считают, что её тёмный текстурированный дизайн неудачно сочетается с внешностью персонажа и его дреддами.
Негативная реакция на постеры стала продолжением дискуссий вокруг будущего сериала. Ранее HBO показал первую официальную сцену, в которой Гарри, Рон и Гермиона прибывают в Хогвартс на праздничный банкет в Большом зале.
Этот фрагмент также вызвал неоднозначную реакцию. Зрители критиковали цветовую гамму видео и новый элемент — пение Хогвартса.
Кроме того, поклонники неоднократно обсуждали кастинг, в частности выбор Паапы Эссиеду на роль Северуса Снейпа, а также внешний вид шрама Гарри в форме молнии.
Некоторые претензии касаются и самого решения снимать новую экранизацию на фоне противоречивых высказываний автора книг Джоан Роулинг в отношении трансгендерных людей.
Несмотря на критику в соцсетях, HBO продолжает работу над масштабной экранизацией. Компания планирует посвятить каждому из семи романов Джоан Роулинг отдельный сезон. Кроме того, сериал уже продлили на второй сезон, в основу которого ляжет книга "Гарри Поттер и Тайная комната".
Ранее Фокус сообщал о выходе первого трейлера сериала "Гарри Поттер" от HBO. Премьера состоится на Рождество, 25 декабря 2026 года, а первый сезон станет экранизацией книги "Гарри Поттер и философский камень".
Впоследствии стало известно, что в 2027 году выйдут новые книги о культовых персонажах Гарри Поттера. Новая адаптация для детей дошкольного возраста выйдет в 2027 году и будет посвящена двум персонажам волшебной саги Дж. К. Роулинг.