Новые постеры будущего сериала HBO по мотивам "Гарри Поттера" вызвали негативную реакцию поклонников. Зрителям не понравился дизайн волшебных палочек, в частности, бузиновой палочки Альбуса Дамблдора, которую они сравнивают с обычной деревянной веткой.

Накануне премьеры сериала, запланированной на Рождество, HBO опубликовал серию из 14 постеров с главными героями будущей экранизации. На изображениях представлены Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера, Арабелла Стентон в роли Гермионы Грейнджер, Алистер Стаут в роли Рона Уизли, Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора и Паапа Эссиеду в образе Северуса Снейпа, сообщает Unilad.

На каждом постере персонаж изображён крупным планом с волшебной палочкой, которую держит вертикально перед лицом. Однако вместо ожидаемого восторга новые рекламные материалы вызвали дискуссию по поводу дизайна реквизита.

Новые постеры "Гарри Поттера" от HBO возмутили фанатов

Больше всего критики досталось бузиновой палочке Дамблдора. Поклонники сравнили её с дизайном из оригинальных фильмов Warner Bros. и отметили, что новый вариант выглядит слишком простым и невзрачным.

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"Это палочка из черники? Они нашли самую дешёвую палочку, какую только могли найти", — написал один из пользователей соцсети X.

Другие зрители также выразили недовольство внешним видом реквизита. В частности, один из комментаторов заявил, что палочка Невилла выглядит искривленной и изношенной, а палочка Шеймуса напоминает обычную ветку.

Еще один пользователь пошутил, что новая "палочка Бузинова" похожа на игрушку для собаки.

Критика коснулась и палочки Северуса Снейпа в исполнении Паапы Эссиеду. Некоторые поклонники считают, что её тёмный текстурированный дизайн неудачно сочетается с внешностью персонажа и его дреддами.

Негативная реакция на постеры стала продолжением дискуссий вокруг будущего сериала. Ранее HBO показал первую официальную сцену, в которой Гарри, Рон и Гермиона прибывают в Хогвартс на праздничный банкет в Большом зале.

Этот фрагмент также вызвал неоднозначную реакцию. Зрители критиковали цветовую гамму видео и новый элемент — пение Хогвартса.

Кроме того, поклонники неоднократно обсуждали кастинг, в частности выбор Паапы Эссиеду на роль Северуса Снейпа, а также внешний вид шрама Гарри в форме молнии.

Некоторые претензии касаются и самого решения снимать новую экранизацию на фоне противоречивых высказываний автора книг Джоан Роулинг в отношении трансгендерных людей.

Несмотря на критику в соцсетях, HBO продолжает работу над масштабной экранизацией. Компания планирует посвятить каждому из семи романов Джоан Роулинг отдельный сезон. Кроме того, сериал уже продлили на второй сезон, в основу которого ляжет книга "Гарри Поттер и Тайная комната".

Ранее Фокус сообщал о выходе первого трейлера сериала "Гарри Поттер" от HBO. Премьера состоится на Рождество, 25 декабря 2026 года, а первый сезон станет экранизацией книги "Гарри Поттер и философский камень".

Впоследствии стало известно, что в 2027 году выйдут новые книги о культовых персонажах Гарри Поттера. Новая адаптация для детей дошкольного возраста выйдет в 2027 году и будет посвящена двум персонажам волшебной саги Дж. К. Роулинг.