Нові постери майбутнього серіалу HBO за мотивами «Гаррі Поттера» викликали негативну реакцію шанувальників. Глядачам не сподобався дизайн чарівних паличок, зокрема Бузинової палички Альбуса Дамблдора, яку вони порівнюють зі звичайною дерев'яною гілкою.

Напередодні прем'єри серіалу, запланованої на Різдво, HBO опублікував серію з 14 постерів із головними персонажами майбутньої екранізації. На зображеннях представлені Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера, Арабелла Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер, Алістер Стаут у ролі Рона Візлі, Джон Літгоу в ролі Альбуса Дамблдора та Паапа Ессієду в образі Северуса Снейпа, повідомляє Unilad.

На кожному постері персонаж зображений крупним планом із чарівною паличкою, яку тримає вертикально перед обличчям. Однак замість очікуваного захоплення нові рекламні матеріали спричинили дискусію щодо дизайну реквізиту.

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Нові постери "Гаррі Поттера" від HBO розлютили фанатів

Найбільше критики дісталося Бузиновій паличці Дамблдора. Шанувальники порівняли її з дизайном з оригінальних фільмів Warner Bros. і зазначили, що новий варіант виглядає надто простим та невиразним.

"Це Бузинова паличка? Вони знайшли найдешевшу палицю, яку тільки могли знайти", — написав один із користувачів соцмережі X.

Інші глядачі також висловили невдоволення зовнішнім виглядом реквізиту. Зокрема, один із коментаторів заявив, що паличка Невілла виглядає викривленою та зношеною, а паличка Шеймуса нагадує звичайну гілку.

Ще один користувач пожартував, що нова Бузинова паличка схожа на іграшку для собаки.

Критика торкнулася й палички Северуса Снейпа у виконанні Паапи Ессієду. Деякі шанувальники вважають, що її темний текстурований дизайн невдало поєднується із зовнішністю персонажа та його дредами.

Негативна реакція на постери стала продовженням дискусій навколо майбутнього серіалу. Раніше HBO показав першу офіційну сцену, у якій Гаррі, Рон і Герміона прибувають до Гоґвортсу на святковий бенкет у Великій залі.

Цей фрагмент також викликав неоднозначну реакцію. Глядачі критикували кольорову гаму відео та новий елемент — спів Гоґвортсу.

Крім того, шанувальники неодноразово обговорювали кастинг, зокрема вибір Паапи Ессієду на роль Северуса Снейпа, а також зовнішній вигляд шраму Гаррі у формі блискавки.

Окремі претензії стосуються й самого рішення знімати нову адаптацію на тлі суперечливих висловлювань авторки книжок Джоан Роулінг щодо трансгендерних людей.

Попри критику в соцмережах, HBO продовжує роботу над масштабною екранізацією. Компанія планує присвятити кожному з семи романів Джоан Роулінг окремий сезон. Крім того, серіал уже продовжили на другий сезон, в основу якого ляже книга "Гаррі Поттер і Таємна кімната".

Раніше Фокус повідомляв про перший трейлер серіалу "Гаррі Поттер" від НВО. Прем'єра відбудеться на Різдво, 25 грудня 2026 року, а перший сезон стане екранізацією книги "Гаррі Поттер та філософський камінь".

Згодом стало відомо, що в 2027 вийдуть нові книжки про культових персонажів Гаррі Поттера. Нова адаптація для дітей дошкільного віку вийде 2027 року та стосуватиметься двох персонажів чарівного лору Роулінг.