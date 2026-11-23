Государственная железнодорожная компания Южной Африки Transnet Freight Rail запустила грузовой поезд длиной примерно 7,6 километра.

Поезд состоял из 696 пустых вагонов для перевозки руды. Для его питания по всему поезду были размещены электрические и дизельные локомотивы, пишет AP News.

Самый длинный поезд в мире

Целью проекта было побить мировой рекорд Гиннеса по самому длинному грузовому поезду, установленный в 2001 году в Австралии поездом из 682 вагонов длиной 4,6 мили.

Как говорится в заявлении компании, поезд преодолел 860-километровый путь от залива Салданья на западном побережье до Северной Капской провинции по маршруту экспорта железной руды. Грузовые вагоны оставались пустыми на протяжении двухдневного путешествия.

Исполнительный директор Transnet Freight Rail Рассел Баатджис заявил, что эта операция была учебным мероприятием, которое поможет улучшить возможности Южной Африки по транспортировке полезных ископаемых и других грузов на большие расстояния.

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Как правило, грузовые поезда имеют длину от полумили до 2,5 км в зависимости от страны, однако в Южной Африке и Австралии эксплуатируются одни из самых длинных поездов в мире, курсирующие на большие расстояния.

Напомним, что в Англии машинисты отказались работать из-за клопов. Поезда, которыми управляет британский пассажирский оператор Southeastern, были исключены из расписаний движения после того, как в вагонах обнаружили насекомых. Машинисты просто отказались управлять поездами.

Кроме того, на одном из вокзалов Индии местный житель заснял странную ситуацию — мужчина и женщина держали металлический сундук снаружи вагона. Местный оператор отреагировал на инцидент, а пользователи требуют пересмотреть правила.