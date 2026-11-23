Державна залізниця Південної Африки Transnet Freight Rail запустила вантажний потяг завдовжки приблизно на 7,6 кілометра.

Потяг складався із 696 порожніх вагонів для перевезення руди. Для його живлення по всьому поїзду розмістили електричні та дизельні локомотиви, пише AP News.

Найдовший потяг у світі

Метою проєкту було побити світовий рекорд Гіннеса на найдовший вантажний поїзд, встановлений у 2001 році в Австралії поїздом із 682 вагонів та довжиною 4,6 милі.

Як йдеться у заяві компанії, поїзд подолав 860-кілометрову подорож від затоки Салданья на західному узбережжі до Північної Капської провінції по лінії експорту залізної руди. Вантажні вагони були порожніми протягом дводенної подорожі.

Виконавчий директор Transnet Freight Rail Рассел Баатджіс заявив, що ця операція була навчальним заходом, який допоможе покращити можливості Південної Африки щодо транспортування корисних копалин та інших товарів на великі відстані.

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Зазвичай вантажні поїзди зазвичай мають довжину від півмилі до 2,5 км залежно від країни, але Південна Африка та Австралія експлуатують одні з найдовших поїздів у світі на великі відстані.

Нагадаємо, що в Англії машиністи відмовилися працювати через клопів. Потяги, якими керує британський пасажирський оператор Southeastern, були виключені з розкладів руху після того, як у вагонах виявили комах. Машиністи просто відмовилися керувати потягами.

Також на одному з вокзалів Індії один місцевий зафільмував дивну ситуацію — чоловік і жінка тримали металеву скриню ззовні вагона. Місцевий оператор відреагував на інцидент, а юзери вимагають переглянути правила.