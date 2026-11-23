Полиция Флориды получила сообщение от местной жительницы о краже со взломом в гараже. Но потом выяснилось, что подозреваемым оказалась сбежавшая соседская свинья по кличке Бэкон.

Об этом курьезном случае сообщил полицейский департамент Касселберри в социальных сетях.

В сообщении говорится, что 3 ноября сотрудники подразделения "Дельта" отреагировали на "сообщение о злоумышленнике" в гараже местной жительницы.

Офицеры "быстро прибыли на место происшествия и обнаружили подозреваемого, который скрывался в гараже соседа".

Полиция задержала свинью за проникновение в гараж во Флориде Фото: Соцсети

"Подозреваемого" быстро опознали как поросенка по имени Бекон, который сбежал из дома и забрел на участок соседа.

"К счастью, Бекон сотрудничал с правоохранителями и не пытался сбежать на своих копытах. Убедившись, что угрозы нет, Бекона отпустили из-под стражи и благополучно вернули его владельцам. Оказалось, Бекон не искал неприятностей. Только позднего перекуса. Обвинений выдвинуто не было, и Бекона отпустили с предупреждением", — написала полиция.

Видео дня

Напомним, что в Техасе на берег вынесло десятки пластиковых копилок в виде поросят. Они были пустыми, и непонятно, откуда они приплыли.

Также сеть поразило видео с кошкой по имени Муджизе, которая спасла свою квартиру от ограбления. Инцидент произошел в Стамбуле. Неизвестные хотели проникнуть в дом, но четвероногая охранница им помешала.