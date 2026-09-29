Кошка 45 минут "билась" с грабителями и спасла свой дом (видео)

Сеть поразило видео с кошкой по имени Муджизе, которая спасла свою квартиру от ограбления. Инцидент произошел в Стамбуле. Неизвестные хотели проникнуть в дом, но четвероногая охранница им помешала.

Попытка четырёх злоумышленниц проникнуть в квартиру на 12-м этаже жилого комплекса закончилась неудачей благодаря своевременной реакции кошки Муджизе. Она начала бить лапами незваных гостей, когда те пытались силой открыть дверь. Об этом сообщают местные СМИ.

Как кошка прогнала грабителей

Момент, когда грабительницы пытались проникнуть в квартиру, зафиксировала камера видеонаблюдения. Хозяйка кошки — Бахар Дада — рассказала, что четвероногая Муджизе в тот день испытала сильный стресс. Несмотря на это, животное не позволило злоумышленницам открыть дверь.

На видео видно, как четыре женщины вошли на территорию комплекса и хотели ограбить одну из квартир. Они поднялись на 12-й этаж и пытались открыть дверь. Однако их ждал сюрприз — кошка Муджизе, которая начала бить их лапами и не пустила в квартиру.

Видео дня

Злоумышленницы около 45 минут "боролись" с отважной кошкой, но у них, к счастью, ничего не вышло. В конце концов грабительницы сбежали с места происшествия, так и не проникнув в квартиру.

"Когда я посмотрела видео, я была в шоке. Наши двери пытались открыть четыре раза. Во время четвертой попытки злоумышленники хотели войти, но Муджизе каждый раз их отгоняла. Муджизе живет у нас уже восемь лет. Обычно она не слишком ласковая или нежная. Даже ветеринары говорят: "Госпожа Бахар, пожалуйста, не называйте её кошкой — это львенок". Я хочу искренне поблагодарить её за то, что она защитила мой дом", — рассказала хозяйка животного.

Отважная кошка Муджизе Фото: Скрин видео

Пользователи сети остались под приятным впечатлением от кошки-героини. Они даже пошутили, что Муджизе входит в "Силы специальных операций среди кошачьих".

"Кошки — самые искренние животные";

"Думаю, этот кот входит в состав Сил специальных операций среди кошачьих";

"Кошки и собаки способны чувствовать человеческие эмоции. Это абсолютная правда. Они понимают намерения, с которыми вы к ним приближаетесь".

Реакция социальных сетей на отважную кошку Фото: Скрін

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Пользователи сети были впечатлены котиком, который обиделся из-за того, что его не покормили. Забавный случай произошёл в Стамбуле.

В Турции на камеру запечатлели отважного котика, который героически сбил лапой дрон. Коптер снимал мечеть изнутри, и это сбило животное с толку.

Кроме того, женщина нашла "уличного кота" в номере отеля, но оказалось, что это не кот. Инцидент произошёл во время отдыха на Майорке.