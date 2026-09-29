Кішка 45 хвилин "билася" з грабіжниками і врятувала свій дім (відео)

Мережу вразило відео з кішкою на ім’я Муджізе, яка врятувала свою квартиру від пограбування. Випадок стався у Стамбулі. Невідомі хотіли пробратись у будинок, але чотирилапа охоронниця цьому завадила.

Спроба чотирьох зловмисниць проникнути до квартири на 12-му поверсі житлового комплексу зазнала невдачі через вчасну реакцію кішки Муджізе. Вона почала бити лапами непроханих гостей, коли ті намагалися силоміць відчинити двері. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Як кішка прогнала грабіжників

Момент, коли грабіжниці намагались пробратись до квартири, зафіксувала камера відеоспостереження. Власниця кішки — Бахар Дада – розповіла, що чотирилапа Муджізе в той день отримала сильний стрес. Попри це, тваринка не дозволила відчинити двері зловмисницям.

На відео видно, як чотири жінки зайшли на територію комплексу і хотіли пограбувати одну із квартир. Вони піднялись на 12 поверх і намагались відкрити двері. Однак на них чекала несподіванка – кішка Муджізе, яка почала бити їх лапами та не пустила у житло.

Видео дня

Зловмисниці близько 45 хвилин "боролись" з відважною кішкою, але у них, на щастя, нічого не вийшло. Зрештою грабіжниці втекли з місця події, так і не потрапивши до квартири.

"Коли я переглянула відео, я була шокована. Наші двері намагалися відчинити чотири рази. Під час четвертої спроби зловмисники хотіли увійти, але Муджізе щоразу їх відганяла. Муджізе живе у нас вже вісім років. Зазвичай вона не надто лагідна чи ніжна. Навіть ветеринари кажуть: "Пані Бахар, будь ласка, не називайте її кішкою — це левеня". Я хочу щиро подякувати їй за те, що вона захистила мій дім", — розповіла власниця тварини.

Відважна кішка Муджізе Фото: Скрін відео

Користувачі мережі залишились під приємним враженням від кішки-геройки. Вони навіть пожартували, що Муджізе входить до «Сил спеціальних операцій серед котячих».

«Коти — це найщиріші тварини»;

«Гадаю, цей кіт входить до Сил спеціальних операцій серед котячих»;

«Коти й собаки здатні відчувати людські емоції. Це цілковита правда. Вони розуміють наміри, з якими ви до них наближаєтеся».

Реакція соцмереж на відважну кішку Фото: Скрін

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Користувачі мережі залишились під враженням від котика, який образився через те, що його не пригостили їжею. Смішний випадок трапився у Стамбулі.

У Туреччині піймали на камеру відважного котика, який героїчно повалив лапою дрон. Коптер знімав мечеть зсередини і це збило з пантелику тваринку.

Крім того, жінка знайшла "вуличного кота" в номері готелю, але виявилось, що це не кіт. Історія сталася під час відпочинку на Майорці.