Жінка знайшла "вуличного кота" в номері готелю, але виявилось, що це не кіт (фото)

Британка Лея та її мама Джоді стали мимовільними свідками незвичної події під час відпочинку на Майорці. Ця історія за лічені дні облетіла соцмережі.

Лея з мамою приїхали на Майорку, щоб побачити сонячне затемнення. Близько 2:30 ночі жінки прокинулися і вирішили посидіти на балконі готельного номера. Саме тоді вони помітили кота й вирішили почастувати його молоком і трохи погладити. Після цього пухнастик пішов своєю дорогою.

Але ненадовго: скориставшись відчиненими дверима балкона, він повернувся й зайшов просто в номер, влаштувавшись на покривалі, яке Лея залишила під столом.

Кошенята з'явилися серед ночі

Як виявилося, то був не кіт, а кішка. О 4:30 ранку туристок розбудив писк новонароджених кошенят.

Лея опублікувала відео цієї події у своєму TikTok @leiabsands — там кішка облаштовується в номері й доглядає за малюками в перший вечір перебування на Майорці.

Видео дня

Жінки були вражені тим, що тварина настільки довірилася їм, що обрала саме їхню кімнату безпечним місцем для пологів.

"Ми були по-справжньому в захваті, — зізналася Лея. — Я сама люблю котів і маю двох удома в Англії".

Зрозумівши, що відбувається, Лея та Джоді вирішили не спати всю ніч, аби переконатися, що з матір'ю і кошенятами все гаразд. На той момент, коли вони прокинулися, кішка вже народила двох малюків, а третій з'явився близько 5:30 ранку. Усі троє народилися здоровими, без ускладнень — це особливо вразило Лею, зважаючи на те, наскільки молодою виглядала сама кішка-мама.

Кішка народила кошенят в готелі Фото: TikTok

Котяча родина залишилася в номері ще на кілька днів. Лея й Джоді не хотіли одразу переселяти тварин чи додатково стресувати щойно народжену матір. Натомість дали їй час відпочити, забезпечивши свіжу їжу, воду, чисту підстилку та постійну увагу. Двері балкона жінки залишали відчиненими, щоб кішка могла піти з кошенятами будь-якої миті, але та залишилася.

"Ми просто хотіли дати їй час одужати й освоїтися в новій ролі матері", — пояснила Лея.

На четвертий день кішка вже сама чекала, поки жінки прокинуться, а якось подивилася на Джоді так, наче просила приглянути за малюками, поки вона відлучиться хвилин на десять.

Готель допоміг знайти притулок

Оскільки пологи сталися буквально в першу ніч перебування, Лея й Джоді доглядали за кішкою та кошенятами аж до передостаннього дня своєї подорожі. Спершу жінки хвилювалися, як на несподіваних "гостей" відреагує адміністрація готелю, і боялися, що родину просто виженуть назад на вулицю.

Втім, готель не лише не заперечував, а й допоміг знайти місцеву організацію з порятунку тварин Amigos de las Patitas, а також перерахував на її рахунок 100 євро.

В Amigos de las Patitas кішку назвали Нала і вже знайшли для неї та її кошенят прийомну домівку.

За словами Леї, вона й далі підтримує зв'язок з організацією, яка регулярно ділиться новинами про розвиток кошенят у соцмережах. Жінка сподівається знову побачити Налу з малюками, коли повернеться на Майорку в жовтні, якщо на той час їх ще не заберуть у нові родини.

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