Женщина нашла "уличного кота" в номере отеля, но оказалось, что это не кот (фото)

Британка Лея и её мама Джоди стали невольными свидетелями необычного происшествия во время отдыха на Майорке. Эта история за считанные дни облетела социальные сети.

Лея с мамой приехали на Майорку, чтобы увидеть солнечное затмение. Около 2:30 ночи женщины проснулись и решили посидеть на балконе гостиничного номера. Именно тогда они заметили кота и решили угостить его молоком и немного погладить. После этого пушистик ушел своей дорогой.

Но ненадолго: воспользовавшись приоткрытой балконной дверью, он развернулся и вошел прямо в номер, устроившись на покрывале, которое Лея оставила под столом.

Котята появились посреди ночи

Как оказалось, это был не кот, а кошка. В 4:30 утра туристок разбудил писк новорожденных котят.

Лейя опубликовала видео этого события в своём TikTok @leiabsands — там кошка устраивается в номере и присматривает за малышами в первый вечер пребывания на Майорке.

Видео дня

Женщины были поражены тем, что животное настолько доверилось им, что выбрало именно их комнату в качестве безопасного места для родов.

"Мы были по-настоящему в восторге, — призналась Лея. — Я сама люблю кошек и держу двух у себя дома в Англии".

Поняв, что происходит, Лея и Джоди решили не спать всю ночь, чтобы убедиться, что с мамой и котятами всё в порядке. К тому моменту, когда они проснулись, кошка уже родила двух малышей, а третий появился около 5:30 утра. Все трое родились здоровыми, без осложнений — это особенно поразило Лею, учитывая, насколько молодой выглядела сама кошка-мама.

Кошка родила котят в отеле Фото: TikTok

Кошачья семья осталась в номере ещё на несколько дней. Лея и Джоди не хотели сразу переселять животных или подвергать только что родившуюся мать дополнительному стрессу. Вместо этого они дали ей время отдохнуть, обеспечив свежую еду, воду, чистую подстилку и постоянное внимание. Двери балкона женщины оставляли открытыми, чтобы кошка могла уйти с котятами в любой момент, но она осталась.

"Мы просто хотели дать ей время поправиться и освоиться в новой роли матери", — пояснила Лея.

На четвёртый день кошка уже сама ждала, пока женщины проснутся, а однажды посмотрела на Джоди так, будто просила присмотреть за малышами, пока она отлучится на десять минут.

Отель помог найти приют

Поскольку роды начались буквально в первую ночь пребывания, Лея и Джоди ухаживали за кошкой и котятами вплоть до предпоследнего дня своего путешествия. Сначала женщины переживали, как на неожиданных "гостей" отреагирует администрация отеля, и боялись, что семью просто выгонят обратно на улицу.

Впрочем, отель не только не возражал, но и помог найти местную организацию по спасению животных Amigos de las Patitas, а также перечислил на её счёт 100 евро.

В организации "Amigos de las Patitas" кошку назвали Нала и уже нашли для неё и её котят приёмную семью.

По словам Леи, она по-прежнему поддерживает связь с организацией, которая регулярно делится новостями о том, как растут котята, в социальных сетях. Женщина надеется снова увидеть Налу с малышами, когда вернётся на Майорку в октябре, если к тому времени их ещё не заберут в новые семьи.

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