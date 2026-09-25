Чотирилапа система ППО: кіт збив дрон під час зйомки (відео)

У Туреччині піймали на камеру відважного котика, який героїчно повалив лапою дрон. Коптер знімав мечеть зсередини і це збило з пантелику тваринку.

Таким чином, пухнастик вирішив подбати про безпеку оточуючих. Користувачі мережі в захваті від відважності котика. Відповідне відео оприлюднили у Threads.

Кіт збив лапою дрон

На опублікованих кадрах видно, як у залі мечеті в Туреччині пролітає дрон. Маленький котик опинився поруч із коптером, який йшов дуже низько. Тварина підняла лапу й, схоже, намагалась збити невідомий об’єкт. Момент виглядає кумедно.

Вірусне відео швидко розлетілося мережею. Українці заявили, що таких бойових котів не вистачає у наших повітряних силах.

"У Туреччині такі польоти небезпечні, там такі ППО на кожному кроці";

"Майбутній командир мобільної групи малого ППО";

"Мабуть, український бойовий кіт у СЗЧ в Туреччині";

"Кіт – хазяїн того району, і йому вирішувати, кому там літати, а кому ходити";

"Нам треба котячі бригади повітряних сил України";

"Котики найкращі".

Видео дня

Реакція мережі на вірусне відео Фото: Threads Реакція мережі на вірусне відео Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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