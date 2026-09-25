Четвероногая система ПВО: кот сбил дрон во время съемки (видео)

В Турции на камеру запечатлели отважного котика, который героически сбил лапой дрон. Коптер снимал мечеть изнутри, и это сбило животное с толку.

Таким образом, пушистик решил позаботиться о безопасности окружающих. Пользователи сети в восторге от отваги котика. Соответствующее видео было опубликовано в Threads.

Кот сбил дрон лапой

На опубликованных кадрах видно, как в зале мечети в Турции пролетает дрон. Маленький котик оказался рядом с дроном, который летел очень низко. Животное подняло лапу и, похоже, пыталось сбить неизвестный объект. Момент выглядит забавно.

Вирусное видео быстро разлетелось по сети. Украинцы заявили, что таких боевых кошек не хватает в наших военно-воздушных силах.

"В Турции такие полёты опасны, там ПВО стоит на каждом шагу";

"Будущий командир мобильной группы малого ПВО";

"По-видимому, украинский боевой кот в СЗЧ в Турции";

"Кот — хозяин этого района, и ему решать, кому там летать, а кому ходить";

"Нам нужны кошачьи бригады Воздушных сил Украины";

"Котики — самые лучшие".

Видео дня

Реакция сети на видео, ставшее вирусным Фото: Threads Реакция сети на вирусное видео Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Одессе кот, прогуливаясь по столам на кухне, случайно нажал кнопку на индукционной плите, в результате чего на ней загорелись лежавшие там вещи.

В США кот по имени Эребус победил болезнь и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Всего у домашнего питомца насчитывается 29 пальцев: восемь на одной лапе и по семь на трёх остальных.

Кроме того, очаровательная собачка по кличке Роки стала звездой социальных сетей после того, как её хозяин снял с ней шутливое видео. Мужчина сделал немецкой овчарке шлем из арбуза.