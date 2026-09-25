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Четвероногая система ПВО: кот сбил дрон во время съемки (видео)

Котик сбил дрон
Кот сбил дрон лапой | Фото: Threads

В Турции на камеру запечатлели отважного котика, который героически сбил лапой дрон. Коптер снимал мечеть изнутри, и это сбило животное с толку.

Таким образом, пушистик решил позаботиться о безопасности окружающих. Пользователи сети в восторге от отваги котика. Соответствующее видео было опубликовано в Threads.

Кот сбил дрон лапой

На опубликованных кадрах видно, как в зале мечети в Турции пролетает дрон. Маленький котик оказался рядом с дроном, который летел очень низко. Животное подняло лапу и, похоже, пыталось сбить неизвестный объект. Момент выглядит забавно.

Вирусное видео быстро разлетелось по сети. Украинцы заявили, что таких боевых кошек не хватает в наших военно-воздушных силах.

  • "В Турции такие полёты опасны, там ПВО стоит на каждом шагу";
  • "Будущий командир мобильной группы малого ПВО";
  • "По-видимому, украинский боевой кот в СЗЧ в Турции";
  • "Кот — хозяин этого района, и ему решать, кому там летать, а кому ходить";
  • "Нам нужны кошачьи бригады Воздушных сил Украины";
  • "Котики — самые лучшие".
Видео дня
В сети прокомментировали видео с котиком
Реакция сети на видео, ставшее вирусным
Фото: Threads
В сети прокомментировали видео с котиком
Реакция сети на вирусное видео
Фото: Threads

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