Поліція Флориди отримала повідомлення від місцевої жительки про крадіжку зі взломом у гаражі. Але потім з'ясувалося, що підозрюваним виявилася сусідська свиня-втікачка на ім'я Бекон.

Про цей курйозний випадок повідомив поліцейський департамент Касселберрі у соціальних мережах.

У повідомленні йдеться, що 3 листопада співробітники підрозділу "Дельта" відреагували на "повідомлення про зловмисника" в гаражі місцевої мешканці.

Офіцери "швидко прибули на місце події та виявили підозрюваного, який переховувався в гаражі сусіда".

Поліція затримала свиню за проникнення до гаража у Флориді Фото: Соцмережi

"Підозрюваного" швидко ідентифікували як порося на ім'я Бекон, яке втекло з дому та зайшло на ділянку сусіда.

"На щастя, Бекон співпрацював із правоохоронцями й не намагався втекти на своїх копитах. Переконавшись, що загрози для немає, Бекона відпустили з-під варти й безпечно повернули його власникам. Виявилося, Бекон не шукав неприємностей. Лише пізнього перекусу. Звинувачень висунуто не було, і Бекона відпустили з попередженням", — написала поліція.

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Нагадаємо, що десятки пластикових скарбничок у вигляді поросят викинуло на берег у Техасі. Вони були порожніми і незрозуміло, звідки вони припливли.

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