8-летняя собака породы хаски по кличке Кала, которая родилась в Лас-Вегасе, но с 2020 года живёт в Колорадо, до сих пор не очень любит иметь дело со снегом.

Её хозяйка, Дестани Кодера, опубликовала в соцсети видео, на котором Кала осторожно идёт по бетону, чтобы не наступить на снег, пишет People.

Кала прожила шесть лет в Колорадо, но у этой 8-летней собаки по-прежнему есть одна главная проблема в жизни — снег. Несмотря на то, что она принадлежит к породе, которая хорошо себя чувствует при минусовых температурах, родившаяся в Лас-Вегасе собака предпочитает балансировать на узких тротуарах, разворачиваться у входной двери или вообще оставаться в помещении, чем замочить лапы в снегу.

Собака ненавидит снег

"Она родилась в 2018 году в Лас-Вегасе, а мы переехали в Колорадо в 2020 году, поэтому на самом деле она живёт здесь дольше, чем в Вегасе, но всё ещё не любит снег", — рассказывает её хозяйка, 34-летняя Дестани Кодера.

Видео дня

Жительница города Элизабет, штат Колорадо, недавно показала в TikTok, как Кала осторожно держится за бетон, вместо того чтобы ступать на снег.

"POV: ваш хаски родился в Лас-Вегасе, а теперь мы живём в Колорадо. Созданная для Арктики, она отказывается мочить лапы", — говорится в подписи к видео.

Хозяйка питомца рассказывает, что неприязнь Калы к зиме впервые проявилась вскоре после переезда семьи из Лас-Вегаса в Колорадо в 2020 году. Она не замечала никаких особых изменений в поведении животного, пока не выпал первый снег в их новом доме.

И даже спустя годы, вместо того чтобы проводить дни, бегая туда-сюда, Кала предпочитает загорать и в целом сводит свою активность к минимуму. Хозяйка рассказывает, что даже быстрый выход на улицу может превратиться в долгие переговоры. Кала иногда выходит за дверь, а когда замечает снег, покрывающий землю, сразу же возвращается обратно.

"Теперь, даже под дождем, она не любит мочить лапы", — объясняет хозяйка

Напомним, что корги по кличке Куинн прервал матч НФЛ между Каролина Пантерз и "Денвер Бронкос" после того, как вырвался на свободу во время гонки корги в перерыве.

Кроме того, пестрый попугай едва не сорвал проведение футбольного матча между юношескими командами "Фламенго" и "Сеара". Курьезный случай произошёл в Рио-де-Жанейро.