8-річна собака породи Хаскі на ім'я Кала, яка народилася в Лас-Вегасі, але живе в Колорадо з 2020 року, досі мало хоче мати справу зі снігом.

Її власниця, Дестані Кодера, опублікувала у соцмережі відео, де Кала обережно йде по бетону, щоб не наступити на сніг, пише People.

Кала прожила шість років у Колорадо, але 8-річна собака все ще має одну головну проблему в житті — сніг. Незважаючи на те, що вона належить до породи, яка добре почувається за мінусових температур, народжена в Лас-Вегасі собака воліє балансувати на вузьких тротуарах, розвертатися біля вхідних дверей або взагалі залишатися всередині, аніж замочити лапи в сніг.

Собака ненавидить сніг

"Вона народилася у 2018 році в Лас-Вегасі, а ми переїхали до Колорадо у 2020 році, тож вона насправді живе тут довше, ніж у Вегасі, але все ще не любить сніг", — розповідає її власниця, 34-річна Дестані Кодера.

Відео дня

Мешканка міста Елізабет, штат Колорадо, нещодавно показала в TikTok, як Кала обережно тримається бетону, замість того, щоб ступати на сніг.

"POV: ваш Хаскі народився в Лас-Вегасі, а тепер ми живемо в Колорадо. Створена для Арктики, відмовляється мочити лапи", — йдеться у дописі під відео.

Власниця домашнього улюбленця розповідає, що нелюбов Кали до зими вперше проявилася невдовзі після переїзду родини з Лас-Вегаса до Колорадо у 2020 році. Вона не помічала жодних особливих змін в поведінці тварини, поки не випав перший снігопад у їхньому новому домі.

І навіть через роки замість того, щоб проводити свої дні, бігаючи навколо, Кала віддає перевагу засмазі та загалом зводить свою активність до мінімуму. Власниця розповідає, що навіть швидкий вихід на вулицю може перетворитися на переговори. Кала іноді виходить за двері, а коли помічає сніг, що вкриває землю, одразу ж повертається всередину.

"Тепер, навіть під дощем, вона не любить мочити лапи", — пояснює власниця

Нагадаємо, що собака поради коргі, на ім'я Квінн затримав гру НФЛ між Кароліною Пантерз та Денвер Бронкос після того, як вирвався на волю під час перегонів коргі в перерві.

Також строкатий папуга ледь не зірвав проведення футбольного поєдинку між юнацькими командами Фламенго та Сеара. Курйозний випадок трапився в Ріо-де-Жанейро.