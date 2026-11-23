361 артефакт с "Титаника" спустя более 100 лет после трагедии были выставлены на аукцион. Однако судья в США приостановил их продажу.

Речь идет о маленьком бронзовом ангеле с парадной лестницы, колокольчике из "вороньего гнезда", изысканном фарфоре первого класса, ювелирных изделиях и других личных вещах пассажиров, пишет Bild.

Судья Ребекка Бич Смит на протяжении десятилетий занималась делами, связанными с самым известным кораблём в мире и найденными на нём сокровищами. Компания RMS Titanic Inc. владеет правами на подъем, а также более чем 5500 артефактами. Эти предметы представляют огромную ценность. В 2007 году коллекция "Титаник", состоящая примерно из 5500 предметов, была оценена в 189 миллионов долларов. Но 361 артефакт из этой коллекции сейчас является предметом судебного спора.

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361 сокровище "Титаника" оказалось под судебным запретом Фото: Скрін

Сегодня компания хотела продать именно эту часть коллекции. Эти предметы относятся к так называемой "Французской коллекции" и были извлечены с морского дна на глубине примерно 3800 метров во время франко-американской экспедиции в 1987 году. Среди них — бронзовый ангел, колокол, посуда, ювелирные изделия и монеты. Компания называет финансовые трудности одной из причин запланированной продажи.

Суд США приостановил продажу артефактов с "Титаника" на миллионы Фото: Из открытых источников

Но судья пока отказала. Смит продлила запрет на продажу, введенный в августе. При этом она также выразила сомнения относительно финансовых трудностей компании, о которых та заявляла. К коллекции "Титаника" применяются строгие условия: найденные артефакты должны оставаться вместе и быть доступными для общественности в целях проведения выставок и образовательных мероприятий. Компания утверждает, что суд США не имеет юрисдикции в отношении артефактов, найденных в 1987 году при участии Франции. Правительство США и Франция также выступили против продажи.

Но пока на суше идут судебные разбирательства по поводу сокровищ "Титаника", в Атлантическом океане продолжается разрушение корпуса. Соленая вода, течения и микроорганизмы неуклонно размывают обломки на глубине около 3800 метров. В 2024 году было обнаружено, что отломилась даже часть знаменитых носовых поручней длиной примерно 4,5 метра. Никто не может достоверно предсказать, когда "Титаник" полностью распадется.

Напомним, что 21 ноября в британском городе Девайзес состоялся аукцион, на котором было выставлено немало ценных предметов с "Титаника".

Кроме того, часы ещё одного богатого пассажира "Титаника" были проданы за рекордную сумму. Джон Джейкоб Астор был самым богатым пассажиром затонувшего лайнера, а часы были найдены на теле магната.