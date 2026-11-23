361 артефакт з "Титаніка" через понад 100 років після трагедії були виставлені на аукціон. Але суддя у США зупинив їх продаж.

Мова йде про маленького бронзового янгола з парадних сходів, дзвін з "воронячого гнізда", вишуканий фарфор з першого класу, ювелірні вироби та інші особисті речі пасажирів, пише Bild.

Суддя Ребекка Біч Сміт десятиліттями займалася справами, пов'язаними з найвідомішим кораблем світу та знайденими на ньому скарбами. Компанія RMS Titanic Inc. володіє правами на порятунок, а також понад 5500 артефактами. Ці предмети становлять величезну цінність. У 2007 році колекція "Титанік", що складається приблизно з 5500 предметів, була оцінена в 189 мільйонів доларів. Але 361 артефакт з цієї колекції зараз є предметом судового спору.

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361 скарб "Титаніка" опинився під судовою забороною Фото: Скрін

Сьогодні компанія хотіла продати саме цю частину колекції. Ці предмети належать до так званої "Французької колекції" та були витягнуті з морського дна на глибині приблизно 3800 метрів під час франко-американської експедиції у 1987 році. Серед них бронзовий ангел, дзвін, посуд, ювелірні вироби та монети. Компанія називає фінансові труднощі однією з причин запланованого продажу.

Суд США зупинив продаж артефактів із "Титаніка" на мільйони Фото: З відкритих джерел

Але суддя поки що відмовила. Сміт продовжила заборону на продаж, введену в серпні. При цьому вона також поставила під сумнів фінансові труднощі компанії, про які вона заявляла. До колекції "Титаніка" застосовуються суворі умови: знайдені артефакти повинні залишатися разом і бути доступними для громадськості для виставок та освітніх цілей. Компанія заперечує, що суд США не має юрисдикції щодо артефактів, знайдених у 1987 році за участю Франції. Уряд США та Франція також виступили проти продажу.

Але поки на суші йдуть суди за скарби Титаніка, в Атлантиці триває руйнування коробля. Солона вода, течії та мікроорганізми невпинно розмивають уламки на глибині близько 3800 метрів. У 2024 році було виявлено, що навіть відламалася частина знаменитих носових поручнів, довжиною приблизно 4,5 метра. Ніхто не може достовірно передбачити, коли Титанік повністю розпадеться.

Нагадаємо, що у британському місті Девайзес 21 листопада пройшов аукціон, де продавали чимало цінних речей з "Титаніка".

Також годинник ще одного багатого пасажира "Титаніка" продали за рекордну суму. Джон Джейкоб Астор був найбагатшим пасажиром потонулого лайнера, тоді як годинник знайшли на тілі магната.