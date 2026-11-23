Правительство Ирака продает два самолета Boeing 747, находящихся в Тунисе, за 1,8 миллиона долларов. На одном из них когда-то летал диктатор Саддам Хусейн.

Жемчужина коллекции — самолет 747SP с регистрационным номером YI-ALM, построенный в 1982 году и оборудованный как правительственный самолет, пишет Bild.

На его борту: государственный люкс, конференц-зал и салон с откидными сиденьями. Самолет носит название "Аль-Кадисия" и является 44-м из всего 45 построенных самолетов модели 747SP. С января 1991 года он был припаркован в заброшенном аэропорту Тозер-Нефта. Но санкции, финансовые споры и рост платы за парковку помешали его возвращению.

Самолет Саддама Хусейна простоял в пустыне 35 лет Фото: Фото взяты из открытых источников

Иракские авиалинии официально не подтвердили, что сам Саддам Хусейн летал на этом самолете. Однако характеристики самолета и фотографии свидетельствуют об этом. В октябре 1983 года самолёт находился в Лондоне во время правительственных переговоров с президентом Хусейном. Во время визита в Москву в 1986 году Хусейн также стоит перед Boeing 747SP.

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Могут ли эти два самолета вообще ещё летать?

Второй самолёт, выставленный на продажу, — это 747-200 с регистрационным номером YI-AGP, который эксплуатировался как пассажирский и грузовой реактивный самолёт, рассчитанный на 330 пассажиров.

Самолеты продаются "как есть", без гарантии. Авиакомпания не уточнила, могут ли самолеты по-прежнему использоваться для перевозок, но тунисские СМИ называют их непригодными к полетам. Покупатель оплачивает транспортировку, таможенные расходы и налоги, а участники торгов вносят залог в размере 180 000 долларов США за каждый самолет в качестве гарантии.

Boeing 747 с роскошными салонами застрял в пустыне после войны Фото: Скриншот

Комитет при посольстве Ирака в Тунисе рассмотрит предложения с 21 декабря по 5 января. Ожидается, что сделка будет завершена до 7 января 2027 года. Предыдущие попытки продать самолёт не увенчались успехом. В 2023 году Ирак просил 494 000 долларов за самолет. Длительное хранение самолета в аэропорту Тозер обошлось Ираку в значительную сумму. В 2020 году страна заплатила примерно 5,4 миллиона долларов за стоянку. Если покупатель не найдётся, авиакомпании придётся рассмотреть вопрос об утилизации самолёта.

Известно, что Саддам Хусейн (1937–2006) правил Ираком с 1979 года. В 1990 году он отдал приказ о вторжении в Кувейт, что спровоцировало войну в Персидском заливе. Его режим был свергнут США в 2003 году. В декабре солдаты обнаружили его в подземном убежище недалеко от Тикрита.

30 декабря 2006 года его повесили в Багдаде. Иракский суд приговорил его к смертной казни за убийство 148 шиитов в Дуджайле.

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