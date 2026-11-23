Уряд Іраку продає два Boeing 747, що знаходяться у Тунісі, за 1,8 мільйона доларів. На одному з них колись літав диктатор Саддам Хусейн.

Перлина колекції літак 747SP з реєстраційним номером YI-ALM, побудований у 1982 році та обладнаний як урядовий літак, пише Bild.

На його борту: державний люкс, конференц-зал та салон з відкидними сидіннями. Літак має назву "Аль-Кадісія" і є 44-м з лише 45 побудованих 747SP. З січня 1991 року він був припаркований в пустельному аеропорту Тозер-Нефта. Але санкції, фінансові суперечки та зростання плати за паркування завадили його поверненню.

Літак Саддама Хусейна простояв у пустелі 35 років Фото: Фото з відкритих джерел

Іракські авіалінії офіційно не підтвердили, що сам Саддам Хусейн літав на цьому літаку. Однак характеристики літака та фотографії свідчать про це. У жовтні 1983 року літак перебував у Лондоні під час урядових переговорів з президентом Хусейном. Під час візиту до Москви в 1986 році Хусейн також стоїть перед Boeing 747SP.

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Чи можуть ці два літаки взагалі ще літати?

Другий літак на продаж — це 747-200 з реєстрацією YI-AGP, який літав як пасажирський та вантажний реактивний літак з місцем для 330 пасажирів.

Літаки продаються "як є", без гарантії. Авіакомпанія не уточнила, чи літаки все ще можуть слугувати для перевезень, але туніські ЗМІ називають їх непридатними до польотів. Покупець оплачує транспортування, митні витрати та податки, а учасники торгів вносять завдаток у розмірі 180 000 доларів США за кожен літак як гарантію.

Boeing 747 із розкішними салонами застряг у пустелі після війни Фото: Скриншот

Комітет при посольстві Іраку в Тунісі розгляне пропозиції з 21 грудня по 5 січня. Очікується, що продаж буде завершено до 7 січня 2027 року. Попередні спроби продати літак не увінчалися успіхом. У 2023 році Ірак просив 494 000 доларів за літак. Тривале зберігання літака в аеропорту Тозер коштувало Іраку значної суми. У 2020 році країна сплатила приблизно 5,4 мільйона доларів за паркування. Якщо покупець не знайдеться, авіакомпанії доведеться розглянути питання про утилізацію літака.

Відомо, що Саддам Хусейн (1937–2006) правив Іраком з 1979 року. У 1990 році він наказав вторгнутися до Кувейту, що спровокувало війну в Перській затоці. Його режим був повалений США у 2003 році. У грудні солдати знайшли його в підземному сховищі поблизу Тікріту.

30 грудня 2006 року його повісили в Багдаді. Іракський суд засудив його до смертної кари за вбивство 148 шиїтів у Дуджайлі.

Нагадаємо, що невеликий будинок площею менше 10 "квадратів" виставлено на продаж за 27 тисяч фунтів стерлінгів, тобто приблизно 1,6 млн гривень. Раніше в цій будівлі розміщувався комутаційний центр компанії British Telecom.

Також у Північній Ірландії продається приватний острів Лонг-Айленд із будинком, причалом і лісом за ціною, нижчою за квартиру в Лондоні. Потенційним покупцям доведеться заплатити 395 000 фунтів стерлінгів (приблизно 22 млн гривень).