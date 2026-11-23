В Великобритании 33-летняя Уитни Эйнскоф требует, чтобы её родственники оплачивали праздничный ужин. А чтобы никто не уклонялся от оплаты счёта, она даже приобрела считыватель карт.

В этом году британка из Ротергема повысила цены для своих родственников, сообщают несколько британских новостных агентств, пишет Bild.

Рождественский ужин у этой женщины обойдется примерно в 30 евро за взрослого и около 18 евро за ребенка. В этом году на столе будут два цыпленка, а также овощи.

Женщина и инфлюенсерка, у которой 237 000 подписчиков в Instagram, говорит, что никто не заметит разницы по сравнению с индейкой, которую она готовила в предыдущие годы. По её словам, её семья считает предложенную цену за праздничный ужин справедливой и не испытывает проблем с её оплатой.

Рождественский ужин превратился в "бизнес"

Женщина начала брать деньги у родственников за приготовление еды после увольнения с работы. Она говорит, что ей нравится готовить для своей семьи, но это стало слишком дорого.

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В этом году она готовит рождественский обед для девяти человек и рассчитывает заработать около 155 евро. Также женщина подсчитала, что ей нужно потратить всего около 50 евро на ингредиенты.

"Я точно зарабатываю деньги на Рождество. Для меня это отличный рождественский бонус — я готовлю и организую всё", — говорит она.

Её собственные дети 3, 9 и 14 лет не будут платить, но им придётся помыть посуду.

Её сестра пыталась уклониться от оплаты на прошлых рождественских ужинах. Именно поэтому женщина в прошлом году купила считыватель карт. Его передают за праздничным рождественским столом.

Напомним, что австралийская инфлюенсерша Тайла Клафесси решила не отдавать пойманную ею рыбу крокодилу, который внезапно выскочил из воды.

Кроме того, 28-летняя инфлюенсерша Вероника Перассо с 20 лет делала косметические процедуры, и в итоге у неё развилась "дисморфия тела".