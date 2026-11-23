У Британії 33-річна Вітні Ейнскоф вимагає, щоб її рідні оплачували святкову вечерю. А щоб ніхто не ухилявся від оплати рахунку, вона навіть придбала зчитувач карток.

Цього року британка з Ротергема підвищила ціни для своїх родичів, повідомляють кілька британських новинних агентств, пише Bild.

Різдвяна вечеря жінки коштуватиме близько 30 євро за дорослого та близько 18 євро з дитини. Цього року на столі буде двоє курчат, а також овочі.

Жінка та інфлюенсерка, яка має 237 000 підписників в Instagram, каже, що ніхто не помітить різниці порівняно з індичкою, яку вона готувала в попередні роки. За її словами, її родина вважає запропоновану ціну на святкову вечерю справедливою і не має проблем з її оплатою.

Різдвяна вечеря стала "бізнесом"

Жінка почала брати гроші від родичів за приготування їжі після звільнення з роботи. Вона каже, що їй подобається готувати для своєї родини, але це стало занадто дорого.

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Цього року вона готує різдвяний обід для дев'яти осіб і очікує заробити близько 155 євро. Також жінка підрахувала, що їй потрібно заплатити лише близько 50 євро за інгредієнти.

"Я точно заробляю гроші на Різдво. Це гарний різдвяний бонус для мене — я готую та підготовлюю все", — каже вона.

Її власні діти 3, 9 та 14 років не будуть платити, але їм доведеться помити посуд.

Її сестра намагалася уникнути оплати на минулих різдвяних вечерях. Саме тому жінка минулого року купила зчитувач карток. Його передають за святковим різдвяним столом.

Нагадаємо, що австралійська інфлюенсерка Тайла Клафессі вирішила не віддавати спійману нею рибу крокодилу, який раптово вискочив з води.

Також 28-річна інфлюенсерка Вероніка Перассо робила косметичні процедури з 20 років, і зрештою після цього у неї розвинулася "дисморфія тіла".