Не збиралася віддавати улов без бою: інфлюенсерка боролася з крокодилом за рибу (відео)

Австралійська інфлюенсерка Тайла Клафессі вирішила не віддавати спійману нею рибу крокодилу, який раптово вискочив з води.

В Австралії риболовля іноді означає зустріч із крокодилом. Тож блогерка, якій загрожувала небезпека, не розгубилася і здобулу перемогу у бою з крокодилом, який вийшов з річки та ледь не вкрав її рибу. Відповідне відео вона опублікувала у своєму Instagram.

Боротьба з крокодилом

На відео Тайла Клафессі, яка працює фізіотерапевтом, не кинула вудку і не дозволила великій рептилії зловити її рибу. Вона швидко витягнула свій улов, прицьому тікаючи від крокодила, що біг за рибою. Тож крокодилу довелося відступити назад у річку, а жінка лишила рибу собі.

Натомість юзери у коментарях відзначають, що оператор зберігав спокій і зосередився на тому, щоб зафіксувати момент. Адже було б неприємно дивитися, як тремтяча камера знімала б такий момент.

Видео дня

Нагадаємо, що 32-річний рибалка Еш Хегарті встановив новий світовий рекорд, піймавши коропа, що важить 52 кілограми. Чоловік пімай рибу, яку ледве зміг підняти, в угорському місті Немешвіта. Рибалка Еш Хегарті був біля води зі своїм братом Найджелом, коли піймав величезну рибу. Двоє рибалок провели кілька днів на озері Євро-Аква біля озера Балатон в Угорщині.

Також у польському місті Рибник німець витягнув з води найдовшого сома у світі.

Також у Мельбурні рибалка піймав найбільшу рибину у своєму житті та встановив новий рекорд у світі.