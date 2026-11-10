Не собиралась отдавать улов без боя: инфлюэнсерша боролась с крокодилом за рыбу (видео)

Австралийская инфлюэнсерша Тайла Клафесси решила не отдавать пойманную ею рыбу крокодила, внезапно выскочившего из воды.

В Австралии рыбалка иногда означает встречу с крокодилом. Так что блоггерша, которой угрожала опасность, не растерялась и одержала победу в бою с крокодилом, который вышел из реки и чуть не украл ее рыбу. Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram.

Борьба с крокодилом

На видео Тайла Клафесси, работающая физиотерапевтом, не бросила удочку и не позволила большой рептилии поймать ее рыбу. Она быстро вытащила свой улов, при этом убегая от крокодила, бежавшего за рыбой. Так что крокодилу пришлось отступить обратно в реку, а женщина оставила рыбу себе.

Пользователи в комментариях отмечают, что оператор сохранял спокойствие и сосредоточился на том, чтобы зафиксировать момент. Ведь было бы неприятно смотреть, как дрожащая камера снимала бы такой момент.

Видео дня

Напомним, что 32-летний рыбак Эш Хегарти установил новый мировой рекорд, поймав карпа, чтовесит 52 килограмма. Муж поймай рыбу, которую едва смог поднять, в венгерском городе Немешвита. Рыбалка Эш Хегарти был у воды со своим братом Найджелом, когда поймал огромную рыбу. Два рыбака провели несколько дней на озере Евро-Аква у озера Балатон в Венгрии.

Также в польском городе Рыбник немец вытащил из воды самого длинного сома в мире.

Также в Мельбурне рыбак поймал самую большую рыбу в своей жизни и установил новый рекорд в мире.