19-летний Леопард по кличке Пан Баобао, который живет в одном из китайских зоопарков, прославился в сети из-за своих пышных форм.

Животное настолько отъелось, что сотрудники зоопарка решили посадить его на диету, но спустя несколько лет отменили программу по снижению веса, сообщает Haberler.

Главная причина такого решения — преклонный возраст леопарда. По словам сотрудника зоопарка Чжана Сунвэня, по человеческим меркам леопарду уже 70–80 лет. В таком почтенном возрасте для животных важнее поддерживать текущее состояние здоровья, а не пытаться сбросить лишние килограммы.

Чжан добавил, что с возрастом в организме животных происходят физические изменения — совсем как у людей, — поэтому сейчас приоритетом является полноценное питание и поддержание стабильного веса.

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Пан Баобао — путь к популярности

Пан Баобао живет в зоопарке города Паньчжихуа (провинция Сычуань, Китай). Он прославился в 2024 году, когда посетители зоопарка начали делиться его фотографиями в сети.

Многие сравнивали леопарда с крупным персонажем-полицейским из мультфильма "Зверополис".

Из-за опасений, что избыточный вес может негативно сказаться на здоровье зверя, руководство зоопарка запустило программу по снижению его веса.

Когда леопард снова стал выглядеть полным, представители зоопарка выступили с заявлением, приведенным выше.

Что ест Пан Баобао

В ежедневный рацион Пан Баобао входит более 500 граммов говядины. Иногда ему также дают курятину, чтобы обеспечить сбалансированное питание.

Последний ветеринарный осмотр показал, что все показатели здоровья леопарда в норме, а его вес существенно не изменился.

Также было отмечено, что с возрастом кожа животного теряет упругость и становится более дряблой, из-за чего леопард может казаться полнее, чем он есть на самом деле.

В 2024 году руководство зоопарка расширило пространство, в котором обитает леопард Пан Баобао, чтобы он мог больше двигаться.

Перегородки между вольерами были убраны, в результате чего площадь, доступная животному, увеличилась до 45 квадратных метров.

Кроме того, в вольер для леопарда забросили большой игровой мяч, чтобы стимулировать физическую активность питомца.

Пан Баобао в 2025 году получил почетное звание "директора по туризму" города Паньчжихуа, остается одним из самых популярных обитателей зоопарка.

Напомним, в зоопарке Цинциннати скончалась девятилетняя бегемотиха Фиона, за жизнью которой наблюдал весь мир.

Также сообщалось, что леопард подорвался на мине после войны Армении и Азербайджана, но выжил и на 3 лапах преодолел 322 км.