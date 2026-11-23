Леопарду, ставшему вирусным из-за ожирения, разрешили не худеть: причина вызывает уважение (видео)
19-летний Леопард по кличке Пан Баобао, который живет в одном из китайских зоопарков, прославился в сети из-за своих пышных форм.
Животное настолько отъелось, что сотрудники зоопарка решили посадить его на диету, но спустя несколько лет отменили программу по снижению веса, сообщает Haberler.
Главная причина такого решения — преклонный возраст леопарда. По словам сотрудника зоопарка Чжана Сунвэня, по человеческим меркам леопарду уже 70–80 лет. В таком почтенном возрасте для животных важнее поддерживать текущее состояние здоровья, а не пытаться сбросить лишние килограммы.
Чжан добавил, что с возрастом в организме животных происходят физические изменения — совсем как у людей, — поэтому сейчас приоритетом является полноценное питание и поддержание стабильного веса.
Пан Баобао — путь к популярности
Пан Баобао живет в зоопарке города Паньчжихуа (провинция Сычуань, Китай). Он прославился в 2024 году, когда посетители зоопарка начали делиться его фотографиями в сети.
Многие сравнивали леопарда с крупным персонажем-полицейским из мультфильма "Зверополис".
Из-за опасений, что избыточный вес может негативно сказаться на здоровье зверя, руководство зоопарка запустило программу по снижению его веса.
Когда леопард снова стал выглядеть полным, представители зоопарка выступили с заявлением, приведенным выше.
Что ест Пан Баобао
В ежедневный рацион Пан Баобао входит более 500 граммов говядины. Иногда ему также дают курятину, чтобы обеспечить сбалансированное питание.
Последний ветеринарный осмотр показал, что все показатели здоровья леопарда в норме, а его вес существенно не изменился.
Также было отмечено, что с возрастом кожа животного теряет упругость и становится более дряблой, из-за чего леопард может казаться полнее, чем он есть на самом деле.
В 2024 году руководство зоопарка расширило пространство, в котором обитает леопард Пан Баобао, чтобы он мог больше двигаться.
Перегородки между вольерами были убраны, в результате чего площадь, доступная животному, увеличилась до 45 квадратных метров.
Кроме того, в вольер для леопарда забросили большой игровой мяч, чтобы стимулировать физическую активность питомца.
Пан Баобао в 2025 году получил почетное звание "директора по туризму" города Паньчжихуа, остается одним из самых популярных обитателей зоопарка.
Напомним, в зоопарке Цинциннати скончалась девятилетняя бегемотиха Фиона, за жизнью которой наблюдал весь мир.
Также сообщалось, что леопард подорвался на мине после войны Армении и Азербайджана, но выжил и на 3 лапах преодолел 322 км.