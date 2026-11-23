19-річний леопард на прізвисько Пан Баобао, який мешкає в одному з китайських зоопарків, став відомим у мережі завдяки своїм пишним формам.

Тварина настільки погладшала, що співробітники зоопарку вирішили посадити її на дієту, але через кілька років скасували програму схуднення, повідомляє Haberler.

Головна причина такого рішення — похилий вік леопарда. За словами співробітника зоопарку Чжана Сунвеня, за людськими мірками леопарду вже 70–80 років. У такому поважному віці для тварин важливіше підтримувати поточний стан здоров’я, а не намагатися скинути зайві кілограми.

Чжан додав, що з віком в організмі тварин відбуваються фізичні зміни — так само, як і в людей, — тому зараз пріоритетом є повноцінне харчування та підтримка стабільної ваги.

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Пан Баобао — шлях до популярності

Пан Баобао мешкає у зоопарку міста Паньчжихуа (провінція Сичуань, Китай). Він став відомим у 2024 році, коли відвідувачі зоопарку почали ділитися його фотографіями в мережі.

Багато хто порівнював леопарда з головним героєм-поліцейським із мультфільму "Звірополіс".

Через побоювання, що надмірна вага може негативно позначитися на здоров’ї тварини, керівництво зоопарку започаткувало програму зі зниження її ваги.

Коли леопард знову став виглядати повним, представники зоопарку оприлюднили заяву, наведену вище.

Що їсть Пан Баобао

До щоденного раціону Пан Баобао входить понад 500 грамів яловичини. Іноді йому також дають курятину, щоб забезпечити збалансоване харчування.

Останній ветеринарний огляд показав, що всі показники здоров’я леопарда в нормі, а його вага істотно не змінилася.

Також було зазначено, що з віком шкіра тварини втрачає пружність і стає більш в’ялою, через що леопард може здаватися повнішим, ніж він є насправді.

У 2024 році керівництво зоопарку розширило територію, на якій мешкає леопард Пан Баобао, щоб він міг більше рухатися.

Перегородки між вольєрами було прибрано, завдяки чому площа, доступна для тварини, збільшилася до 45 квадратних метрів.

Крім того, у вольєр для леопарда кинули великий іграшковий м'яч, щоб стимулювати фізичну активність тварини.

Пан Баобао у 2025 році отримав почесне звання "директора з туризму" міста Паньчжихуа і залишається одним із найпопулярніших мешканців зоопарку.

Нагадаємо, що в зоопарку Цинциннаті померла дев’ятирічна бегемотиха Фіона, за життям якої стежив увесь світ.

Також повідомлялося, що леопард натрапив на міну після війни між Вірменією та Азербайджаном, але вижив і, спираючись на три лапи, подолав 322 км.