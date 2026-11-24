На ежегодный парламентский ужин в Канаде пригласили комиков, сыгравших президента США Дональда Трампа и премьер-министра страны Марка Карни.

Официальное мероприятие состоялось в Оттаве 21 ноября. Во время ужина на сцену вышел комик, сыгравший двойника Дональда Трампа, сообщает The Independent.

"Он такой популярный, почти такой же популярный, как и я", — сказал комик Марк Крич, переодетый в президента США.

Во время выступления комик имитировал манеру Трампа пожимать руки и обменялся крепкими рукопожатиями с Карни и ещё одним двойником, находившимся на сцене.

В Канаде посмеялись над Трампом

Премьер-министр Канады также присоединился к шуткам над президентом США, а не просто наблюдал за выступлением комика.

Он пошутил по поводу роскошного обновления интерьера Овального кабинета, который Трамп украсил золотыми элементами и позолоченным декором, пишет The Washington Post.

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"Это непростая аудитория. А я бывал в Овальном кабинете. Один. С его новым дизайнером интерьера", — заявил Карни.

Известно, что Parliamentary Press Gallery Dinner — это ежегодный ужин парламентской пресс-галереи Канады. Каждый год это мероприятие собирает журналистов и политиков в вечерних нарядах.

По традиции лидеры политических партий произносят яркие, саркастические речи, в которых подшучивают над собой и своими оппонентами.

Напомним, что президент США Дональд Трамп оказался в новой курьезной ситуации, когда упомянул бывшую пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая уволилась с должности после рождения второго ребенка.

Кроме того, пока Дональд Трамп размышлял об особых генах своей семьи, Венс и Рубио обменялись многозначительными улыбками, которые не остались незамеченными камерами.