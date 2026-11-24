Домашняя собака породы гончая по кличке Саманта стала настоящим модным феноменом в Великобритании. Ведь она носит одежду Chanel поверх меха и позирует для Vogue, а также снимается для таких роскошных брендов, как Jimmy Choo и Hugo Boss.

Кроме того, у неё сотни тысяч подписчиков в Instagram, пишет Bild.

Еще будучи щенком, собака уже была настолько большой и стройной, что сильно выделялась среди остальных домашних животных. Поэтому ее хозяйка, 32-летняя Бетани Плеври, решила: почему бы просто не заняться её гардеробом и не одеть свою собаку? Так что Саманта сразу же получила шарфы и водолазки из шкафа своей хозяйки. Так началась её необычная модельная карьера.

Chanel, Hermès и появление в "Vogue"

Когда Саманте было всего четыре месяца, Бетани создала для неё аккаунт в Instagram. Сначала она просто хотела делиться фотографиями с друзьями. Но то, что начиналось как развлечение, переросло в карьеру модели. Через два года Саманту пригласили на рекламную кампанию роскошного бренда Jimmy Choo. Позже она получила работу в Hugo Boss, Tommy Hilfiger и Acqua di Parma.

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Саманта с удовольствием позирует на фотосессии

Самое яркое событие в её карьере: фотосессия для американского журнала Vogue, который выпускает ежегодный специальный выпуск "Dogue", посвящённый особенно модным четвероногим друзьям. Для съемки Саманте предоставили гардероб из дизайнерских вещей от Chanel. Ее хозяйка оценила стоимость одежды, предоставленной для съемки, примерно в 120 000 евро.

Высокая мода — только перед камерой

Конечно, не все считают собак в дизайнерской одежде крутыми. Активисты, защищающие права животных, предостерегают от превращения четвероногих друзей в модные аксессуары. Ведь одежда может вызывать у животных стресс, ограничивать свободу движений или вызывать раздражение кожи. Но собаки породы хорт почти не имеют подкожного жира и очень густой шерсти, поэтому они могут очень быстро замерзнуть.

А хозяйка Бетани утверждает, что Саманта надевает платье Chanel, туфли Jimmy Choo и солнцезащитные очки только для камеры.

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