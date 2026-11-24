Домашня собака породи хорт на ім'я Саманта стала справжнім модним феноменом у Британії. Адже вона носить одяг Chanel поверх хутра та позує для Vogue, а також знімається для таких розкішних брендів, як Jimmy Choo та Hugo Boss.

Також у неї сотні тисяч підписників в Instagram, пише Bild.

Ще цуценям собака вже була настільки великою та стрункою через що дуже виділялася з решти домашніх тварин. Тож її власниця 32-річна Бетані Плеврі вирішила: чому б просто не зайнятися її гардеробом та не одягнути свою собаку. Тож Саманта одразу отримала шарфи та водолазки з шафи її власниці. Так розпочалася її незвичайна модельна кар'єра.

Chanel, Hermès та поява у "Vogue"

Коли Саманті було лише чотири місяці, Бетані створила для неї акаунт в Instagram. Спочатку вона просто хотіла ділитися фотографіями з друзями. Але те, що починалося як розвага, переросло в кар'єру моделі. Через два роки Саманту запросили на рекламну кампанію від розкішного бренду Jimmy Choo. Пізніше вона отримала роботу в Hugo Boss, Tommy Hilfiger та Acqua di Parma.

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Саманта охоче позує на фотосесії

Найяскравіша подія її кар'єри: фотосесія для американського журналу Vogue, який випускає щорічний спеціальний випуск "Dogue" присвячений особливо модним чотирилапим друзям. Для зйомки Саманті надали гардероб із дизайнерських речей від Chanel. Її власниця оцінила вартість одягу, наданого для зйомки, приблизно в 120 000 євро.

Висока мода лише перед камерою

Звісно, ​​що не всі вважають собак у дизайнерському одязі крутими. Активісти за права тварин застерігають від перетворення чотирилапих друзів на модні аксесуари. Адже одяг може викликати стрес у тварин, обмежувати свободу рухів або спричиняти подразнення шкіри. Але собаки породи хорт майже не мають підшкірного жиру та дуже густого хутра, тому вони можуть дуже швидко замерзнути.

А власниця Бетані переконує, що Саманта носить сукню Chanel, туфлі Jimmy Choo та сонцезахисні окуляри лише для камери.

Нагадаємо, що 8-річна собака породи Хаскі на ім'я Кала, яка народилася в Лас-Вегасі, але живе в Колорадо з 2020 року, досі мало хоче мати справу зі снігом.

Також собака поради коргі, на ім'я Квінн затримав гру НФЛ між Кароліною Пантерз та Денвер Бронкос після того, як вирвався на волю під час перегонів коргі в перерві.