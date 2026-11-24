В Вильнюсе произошел необычный случай. Во время концерта у одного из зрителей зазвонил телефон, но музыканты не растерялись и сразу же начали играть мелодию телефонного звонка.

Инцидент произошёл во время концерта аккордеониста Витениса Даниэлюса и струнного квартета в вильнюсском костёле Святой Екатерины, сообщает литовская редакция издания Delfi.

Во время концерта у одного из зрителей внезапно зазвонил телефон. Звонок длился около полуминуты, но это создавало неловкую ситуацию для всех присутствующих в зале. Однако музыканты не растерялись и начали подпевать мелодии мобильного телефона.

Курьез на концерте в Вильнюсе

Импровизированный перформанс начал аккордеонист Витенис Даниэлюс, а затем почти сразу к нему присоединились коллеги-музыканты. Все вместе они воспроизвели звук рингтона и вызвали бурные аплодисменты.

Видео дня

Этот необычный момент был опубликован на странице аккордеониста Витениса Даниэлюса.

"Когда у кого-то из зрителей уже 30 секунд звонит телефон, а ты не знаешь, что делать", — говорится в описании под видео.

После публикации ролик за несколько дней набрал почти два миллиона просмотров и более 163 тысяч лайков.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый посетил стендап-концерт Антона Тимошенко. Во время мероприятия чиновник выставил на продажу необычный лот — сертификат на кремацию.

Кроме того, Вадим Репин должен был выступить в США 6 и 7 ноября, однако его концерты были отменены после обращения украинских дипломатов.