Незвичайний випадок трапився у Вільнюсі. Під час концерту в одного з глядачів задзвонив телефон, але музиканти не розгубилися й одразу почали награвати мелодію телефонного дзвінка.

Інцидент трапився під час концерту акордеоніста Вітеніса Даніелюса та струнного квартету у вільнюському костелі Святої Катерини, повідомляє литовська редакція видання Delfi.

Під час концерту в одного із глядачів раптом задзвонив телефон. Звук дзвінка тривав близько пів хвилини, але це створювало незручну ситуацію для усіх присутніх у залі. Та музиканти не розгубились й почали підігравати рингтону мобільного телефону.

Курйоз на концерті у Вільнюсі

Імпровізований перформанс розпочав акордеоніст Вітеніс Даніелюс, а потім майже одразу до нього приєдналися колеги-музиканти. Усі разом вони відтворили звук рингтону й зірвали гучні оплески.

Відео дня

Цей незвичний момент опублікували на сторінці акордеоніста Вітеніса Даніелюса.

"Коли у когось з аудиторії вже 30 секунд дзвонить телефон і ти не знаєш, що робити", — йдеться в описі під відео.

Після публікації ролик за кілька днів зібрав майже два мільйона переглядів та понад 163 тисячі вподобань.

Нагадаємо, що міський голова Львова Андрій Садовий відвідав стендап-концерт Антона Тимошенка. Під час заходу посадовець виставив на продаж незвичний лот — сертифікат на кремацію.

Також Вадим Рєпін мав виступити в США 6 та 7 листопада, однак його концерти було скасовано після звернення українських дипломатів.