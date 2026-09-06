"Не сприяє успішній співпраці": у США скасували концерти відомого скрипаля з РФ

Вадим Рєпін мав виступити в США 6 та 7 листопада, однак його концерти було скасовано після звернення українських дипломатів.

Симфонічний оркестр Аннаполіса (ASO) зі штату Меріленд, США, відмовився від запланованої співпраці з російським скрипалем Вадимом Рєпіним, який мав виконати Перший скрипковий концерт Дмитра Шостаковича у межах програми Forces of Nature. Про це 4 вересня повідомила адміністрація оркестру на своєму офіційному сайті.

В офіційному повідомленні сказано, що рішення ухвалене за взаємною згодою з Рєпіним через неможливість забезпечити належні умови для глядачів.

"Симфонічний оркестр Аннаполіса та пан Рєпін дійшли висновку, що нинішня ситуація не сприяє успішній співпраці, а також не відповідає інтересам глядачів ASO, для яких безперешкодне насолоджування живою музикою є найвищим пріоритетом", — йдеться в заяві оркестру.

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Водночас американський оркестр не оголосив про повний розрив будь-якої майбутньої співпраці з музикантом: у своїй заяві ASO та Рєпін залишили можливість для спільних мистецьких проєктів у майбутньому.

У команді ASO також додали, що оркестр та скрипаль "поділяють бажання припинити війну, яка спричинила незмірні страждання та руйнування" і висловили сподівання на можливість подальших проєктів у майбутньому.

Якою саме буде оновлена програма концертів 6 і 7 листопада, ASO обіцяв повідомити додатково. Глядачам, які вже придбали квитки, не потрібно звертатися до каси для їхньої заміни.

Чому Україна вимагала скасування виступу Рєпіна

Скасуванню виступів передувало офіційне звернення посольства України в США, у якому дипломати закликали американську сторону не надавати майданчик артисту, залученому до пропагандистських проєктів Кремля. Зокрема українці звернули увагу американців на виступ Рєпіна із Державним Кремлівським оркестром на концерті, організованому фондом Кремля до Дня захисника Вітчизни у лютому 2024 року, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Рішення запросити пана Рєпіна викликає серйозне занепокоєння, враховуючи його документовану участь у російських державних ініціативах, що спонсоруються державою", — зазначили українські дипломати.

Посольство також звернуло увагу на діяльність Фонду розвитку мистецтв Вадима Рєпіна, який, за даними української сторони, після початку повномасштабної війни отримував значне фінансування від російського державного Фонду культурних ініціатив.

Посольство України подякувало оркестру за принципове рішення

Після оголошення ASO про зміну програми українське посольство у США привітало рішення оркестру та подякувало тим, хто звертав увагу на участь Рєпіна у запланованих концертах.

Тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік заявив, що Росія використовує культуру як інструмент своєї м'якої сили, щоб відмити образ країни, яка щодня вбиває невинних українців за допомогою ракетних і дронових атак.

"Ми вдячні всім, хто допоміг привернути увагу до цієї проблеми та до важливості підтримки України, коли вона працює над тим, щоб наблизити справедливий і тривалий мир", — наголосив Денис Сєнік.

Де ще було скасовано виступи Рєпіна

Це вже не перший випадок скасування заходів за участю Вадима Рєпіна у світі завдяки реакції українського МЗС.

Так, у січні Мангаймська філармонія в Німеччині скасувала запланований на 22 лютого концерт Рєпіна. Він мав виконати Другий скрипковий концерт Сергія Прокоф'єва.

У січні також було призупинено виставу у Флоренції, в якій мали брати участь Рєпін та його дружина, російська балерина Світлана Захарова. Виставу Pas de deux for toes and fingers планували показати 20 і 21 січня. Театр Maggio Musicale Fiorentino офіційно пояснив рішення тривалими міжнародними напруженнями, які могли завадити проведенню вистави.

У червні виступ Рєпіна в Будапешті також скасували. Російський скрипаль мав стати головним учасником відкриття концертного сезону Угорського національного філармонічного оркестру, але зрештою його замінив угорський скрипаль.

Крім того, у березні Palm Beach Symphony у Флориді скасував виступ Рєпіна. Про це українське посольство згадувало у своєму зверненні до Annapolis Symphony Orchestra.

Нагадаємо, нещодавно у Латвії скасували концерт американського репера Xzibit через те, що музикант їздив з виступами до Росії.

Також на початку червня російській співачці Славі скасували візу перед концертом в ЄС.