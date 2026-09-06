"Не способствует успешному сотрудничеству": в США отменили концерты известного скрипача из РФ

Вадим Репин должен был выступить в США 6 и 7 ноября, однако его концерты отменили после обращения украинских дипломатов.

Симфонический оркестр Аннаполиса (ASO) из штата Мэриленд, США, отказался от запланированного сотрудничества с российским скрипачом Вадимом Репиным, который должен был исполнить Первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича в рамках программы Forces of Nature. Об этом 4 сентября сообщила администрация оркестра на своем официальном сайте.

В официальном сообщении говорится, что решение принято по обоюдному согласию с Репиным в связи с невозможностью обеспечить надлежащие условия для зрителей.

"Симфонический оркестр Аннаполиса и господин Репин пришли к выводу, что нынешняя ситуация не способствует успешному сотрудничеству, а также не соответствует интересам зрителей ASO, для которых беспрепятственное наслаждение живой музыкой является высшим приоритетом", — сказано в заявлении оркестра.

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В то же время американский оркестр не объявил о полном прекращении сотрудничества с музыкантом: в своём заявлении ASO и Репин оставили возможность для совместных творческих проектов в будущем.

В команде ASO также добавили, что оркестр и скрипач "разделяют стремление положить конец войне, которая принесла неисчислимые страдания и разрушения".

Какой именно будет обновленная программа концертов 6 и 7 ноября, ASO обещал сообщить позже. Зрителям, которые уже приобрели билеты, не нужно обращаться в кассу для их замены.

Почему Украина потребовала отменить выступление Репина

Отмене выступлений предшествовало официальное обращение посольства Украины в США, в котором дипломаты призвали американскую сторону не предоставлять площадку артисту, причастному к пропагандистским проектам Кремля. В частности, украинцы обратили внимание американцев на выступление Репина с Государственным кремлевским оркестром на концерте, организованном фондом Кремля ко Дню защитника Отечества в феврале 2024 года, уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Решение пригласить господина Репина вызывает серьезную озабоченность, учитывая его задокументированное участие в российских государственных инициативах, спонсируемых государством", — отметили украинские дипломаты.

Посольство также обратило внимание на деятельность Фонда развития искусств Вадима Репина, который, по данным украинской стороны, после начала полномасштабной войны получал значительное финансирование от российского государственного Фонда культурных инициатив.

Посольство Украины поблагодарило оркестр за принципиальное решение

После объявления ASO об изменении программы украинское посольство в США приветствовало решение оркестра и поблагодарило тех, кто обратил внимание на участие Репина в запланированных концертах.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что Россия использует культуру в качестве инструмента своей "мягкой силы", чтобы отмыть имидж страны, которая ежедневно убивает невинных украинцев с помощью ракетных и дронных атак.

"Мы благодарны всем, кто помог привлечь внимание к этой проблеме и к важности поддержки Украины, которая стремится добиться справедливого и прочного мира", — подчеркнул Денис Сеник.

Где ещё были отменены выступления Репина

Это уже не первый случай отмены мероприятий с участием Вадима Репина в мире благодаря реакции украинского МИД.

Так, в январе Манхаймская филармония в Германии отменила запланированный на 22 февраля концерт Репина. Он должен был исполнить Второй скрипичный концерт Сергея Прокофьева.

В январе также был приостановлен спектакль во Флоренции, в котором должны были участвовать Репин и его жена, российская балерина Светлана Захарова. Спектакль "Pas de deux for toes and fingers" планировалось показать 20 и 21 января. Театр Maggio Musicale Fiorentino официально объяснил своё решение длительными международными напряжённостями, которые могли помешать проведению спектакля.

В июне выступление Репина в Будапеште также отменили. Российский скрипач должен был стать главным участником открытия концертного сезона Венгерского национального филармонического оркестра, но в итоге его заменил венгерский скрипач.

Кроме того, в марте Palm Beach Symphony во Флориде отменил выступление Репина. Об этом украинское посольство упомянуло в своём обращении к Annapolis Symphony Orchestra.

Напомним, недавно в Латвии отменили концерт американского рэпера Xzibit из-за того, что музыкант гастролировал в России.

Кроме того, в начале июня российской певице Славе отказали в визе перед концертом в ЕС.