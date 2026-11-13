"Відкриваємо крематорій": мер Львова Садовий запропонував незвичний лот на концерті (відео)
Міський голова Львова Андрій Садовий відвідав стендап-концерт Антона Тимошенка. Під час заходу посадовець виставив на продаж незвичний лот — сертифікат на кремацію.
Комік розіграв сертифікат під час благодійного збору, який організували на цьому концерті. Перед цим Садовий запропонував з балкона артисту зробити саме розіграш сертифіката на послуги крематорію, який вже невдовзі має запрацювати у Львові. Цим поділився сам мер на своїй сторінці у Facebook.
Стартовою ціною незвичайного лота було 5 тисяч гривень. Проте один із глядачів підняв вартість до 22 тисяч гривень. Зрештою сертифікат продали за 25 тисяч гривень.
Сам мер похвалив коміка за благодійний збір і розповів, що крематорій у місті Лева почне працювати у першому кварталі 2027 року.
"Ви надихаєте… У нас в першому кварталі наступного року запрацює крематорій. Я думаю, якщо ви продасте сертифікат на кремацію, наприклад…", — сказав посадовець, пояснивши, що він матиме довший термін дії.
Водночас львівський мер не уточнив, хто саме придбав сертифікат на послуги майбутнього крематорію. Він назвав Антона Тимошенка "амбасадором" установи і пообіцяв, що подібний сертифікат буде запропоновано до купівлі не востаннє.
"Антон Тимошенко як амбасадор вже продав на своєму концерті перший сертифікат. Перший, але не останній", — підкреслив посадовець.
Коли запрацює крематорій у Львові
Раніше видання Zaxid.net з посиланням на міську раду повідомляло, що будівництво крематорію на території Голосківського кладовища у Львові виконане вже на 75-80%. Завершення всіх будівельних робіт планується до кінця поточного року.
Поки що підрядники завершують внутрішні оздоблювальні роботи у будівлі і готуються до встановлення іспанських печей. Перші замовлення крематорій прийматиме вже у наступному році.
Нагадаємо, у вересні мер Львова знайшов у службовому автомобілі дивний пристрій.
Також раніше Андрій Садовий відверто зізнався, скільки заробляє і куди зникає його зарплата.