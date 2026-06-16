"На картці 40 тисяч": мер Львова Садовий відверто розповів, куди зникає його зарплата

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що отримує в середньому близько 100 тис. грн на місяць. Частину зарплати він спрямовує на підтримку двох університетів, а решту витрачає на робочі та побутові потреби.

Про це повідомили у виданні “Главком” з посиланням на інтерв’ю Садового Славі Дьоміну.

Інтерв’юер зазначив, що відповідно до декларації посадовця його середня зарплата становить близько 100 тис. грн, що мер підтвердив.

За словами Садового, 10% зарплати він віддає Українському католицькому університету, ще 10% — університету Unbroken.

“Інша частина, яка залишається, – це, як правило, наприклад, чай, кава, цукерки на роботу. Приїжджає якась делегація, треба їх завести на обід”, — розповів він.

За словами мера, частину таких витрат доводиться покривати власним коштом.

Садовий також повідомив, що витрачає гроші на продукти для дому. Він розповів, що регулярно купує лимони, яйця та інші продукти, а також зазначив, що не вживає алкоголь.

Відео дня

Мер Львова додав, що майже не витрачає гроші на себе і рідко купує новий одяг.

“Речі, як правило, я зараз не купляю. Я ходжу в темному. Костюмів не ношу”, — сказав посадовець.

Під час інтерв’ю Садовий показав дизайнерську сорочку, яка, за його словами, коштувала близько 2–3 тис. грн. Він також розповів, що часто носить речі до зношення, а одяг і взуття, якими перестає користуватися, забирають його сини.

Говорячи про власні фінанси, Садовий повідомив, що на момент інтерв’ю на його банківській картці було близько 40 тис. грн.

“Я думаю, там десь, напевно, 40 тис. грн лежить”, — сказав він.

Нещодавно Андрій Садовий заявив, що не підтримує масове залучення трудових мігрантів до України для подолання дефіциту кадрів. На його думку, проблему нестачі працівників слід вирішувати через підвищення зарплат і створення кращих умов праці для українців.

Нагадаємо, що Андрій Садовий прокоментував інцидент, який стався вранці 15 травня в центрі Львова. За словами мера, невідомий чоловік підбіг до нього та облив брудною рідиною.