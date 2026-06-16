"На карте 40 тысяч": мэр Львова Садовый откровенно рассказал, куда уходит его зарплата

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что получает в среднем около 100 тыс. грн в месяц. Часть зарплаты он направляет на поддержку двух университетов, а остальное тратит на рабочие и бытовые нужды.

Об этом сообщило издание "Главком" со ссылкой на интервью Садового Славе Дёмину.

Интервьюер отметил, что согласно декларации чиновника его средняя зарплата составляет около 100 тыс. грн, что мэр подтвердил.

По словам Садового, 10 % своей зарплаты он отчисляет Украинскому католическому университету, еще 10 % — университету Unbroken.

"Остальная часть — это, как правило, например, чай, кофе, конфеты на работу. Приезжает какая-то делегация, нужно их пригласить на обед", — рассказал он.

По словам мэра, часть таких расходов приходится покрывать за свой счет.

Садовый также сообщил, что тратит деньги на продукты для дома. Он рассказал, что регулярно покупает лимоны, яйца и другие продукты, а также отметил, что не употребляет алкоголь.

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Мэр Львова добавил, что почти не тратит деньги на себя и редко покупает новую одежду.

"Вещи я сейчас, как правило, не покупаю. Я хожу в тёмном. Костюмы не ношу", — сказал чиновник.

Во время интервью Садовый продемонстрировал дизайнерскую рубашку, которая, по его словам, стоила около 2–3 тыс. грн. Он также рассказал, что часто носит вещи до износа, а одежду и обувь, которыми перестает пользоваться, забирают его сыновья.

Говоря о своих финансах, Садовый сообщил, что на момент интервью на его банковской карте было около 40 тыс. грн.

"Я думаю, там где-то, наверное, лежит 40 тыс. грн", — сказал он.

Недавно Андрей Садовый заявил, что не поддерживает массовый приток трудовых мигрантов в Украину для преодоления дефицита кадров. По его мнению, проблему нехватки работников следует решать путем повышения зарплат и создания лучших условий труда для украинцев.

Напомним, что Андрей Садовый прокомментировал инцидент, произошедший утром 15 мая в центре Львова. По словам мэра, неизвестный мужчина подбежал к нему и облил грязной жидкостью.