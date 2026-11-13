"Открываем крематорий": мэр Львова Садовой предложил необычный лот на концерте (видео)

Мэр Львова Андрей Садовой посетил стендап-концерт Антона Тимошенко. Во время мероприятия чиновник выставил на продажу необычный лот — сертификат на кремацию.

Комик разыграл сертификат во время благотворительного сбора, организованного на этом концерте. Перед этим Садовой предложил артисту с балкона провести розыгрыш сертификата на услуги крематория, который вскоре должен начать работу во Львове. Об этом сообщил сам мэр на своей странице в Facebook.

Стартовая цена этого необычного лота составляла 5 тысяч гривен. Однако один из зрителей поднял цену до 22 тысяч гривен. В итоге сертификат был продан за 25 тысяч гривен.

Сам мэр похвалил комика за благотворительный сбор средств и сообщил, что крематорий в городе Льва начнёт работу в первом квартале 2027 года.

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"Вы вдохновляете… У нас в первом квартале следующего года начнет работать крематорий. Думаю, если вы продадите сертификат на кремацию, например…", — сказал чиновник, пояснив, что у него будет более длительный срок действия.

Садовой предложил необычный лот во время стендапа Антона Тимошенко

В то же время мэр Львова не уточнил, кто именно приобрел сертификат на услуги будущего крематория. Он назвал Антона Тимошенко "послом" этого учреждения и пообещал, что подобный сертификат будет предлагаться к продаже и в дальнейшем.

"Антон Тимошенко, выступая в качестве посла, уже продал на своём концерте первый сертификат. Первый, но не последний", — подчеркнул чиновник.

Когда начнёт работу крематорий во Львове

Ранее издание Zaxid.net со ссылкой на городской совет сообщало, что строительство крематория на территории Голосковского кладбища во Львове завершено уже на 75–80 %. Завершение всех строительных работ запланировано к концу текущего года.

Пока подрядчики завершают внутренние отделочные работы в здании и готовятся к установке испанских печей. Первые заказы крематорий начнет принимать уже в следующем году.

Напомним, что в сентябре мэр Львова обнаружил в служебном автомобиле странное устройство.

Кроме того, ранее Андрей Садовой откровенно признался, сколько он зарабатывает и куда уходит его зарплата.