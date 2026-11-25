Некоторые сотрудники благотворительной организации "Красный Крест" во Франции обнаружили на своих банковских счетах переводы на несколько тысяч евро.

Некоторые из них, по всей видимости, уже успели потратить эти средства, сообщают Le Dauphiné Libéré⁠ и Le Figaro⁠.

Необычный инцидент произошел на прошлой неделе, когда во время тестирования банковских услуг из-за ошибки произошел сбой. В ходе проверки несколько переводов должны были быть осуществлены в тестовом режиме, но по ошибке на счета сотрудников поступили настоящие деньги.

В целом Красный Крест по ошибке перечислил сотрудникам почти два миллиона евро.

"Моя жена проснулась в среду и увидела на своём счёте 8000 евро. Она не могла в это поверить! Она позвонила коллеге, а та сказала, что получила 4000 евро", — рассказал СМИ муж одной из сотрудниц.

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В настоящее время в организации уточняют точное количество сотрудников, получивших неожиданные выплаты, а также механизм возврата денег.

Кроме того, организация прилагает усилия для возврата утраченных средств. В благотворительной организации "Красный Крест" уже попросили своих сотрудников не тратить полученные деньги.

Однако, по информации издания Le Dauphiné Libéré, некоторые сотрудники уже потратили часть полученных денег.

Но даже если работники уже потратили полученные средства, по закону они обязаны их вернуть. Ведь законодательство Франции предусматривает возврат любых средств, полученных без надлежащих оснований, в частности в результате ошибок или сбоев.

Напомним, что в городе Схидами с населением 80 000 человек, расположенном к западу от Роттердама, несколько жильцов многоквартирного дома неожиданно обнаружили в своих почтовых ящиках купюры номиналом 50 евро.

Кроме того, в американском штате Мэн в лесу нашли сейф, в котором было 55 тысяч долларов. Однако местные власти решили передать все деньги на благотворительность.