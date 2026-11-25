Деякі працівники благодійної організації Червоний Хрест у Франції побачили на своїх банківських рахунках перекази на кілька тисяч євро.

Дехто з них, імовірно, вже встигли витратити ці кошти, повідомляють Le Dauphiné Libéré⁠ та Le Figaro⁠.

Незвичайний інцидент трапився минулого тижня, коли під час тестування банківських послуг стався збій через помилку. Під час перевірки кілька переказів мали провести теестово, але випадково на рахунки працівників прийшли справжні гроші.

Загалом Червоний Хрест помилково відправив працівникам майже два мільйони євро.

"Моя дружина прокинулася в середу й побачила на своєму рахунку 8000 євро. Вона не могла в це повірити! Вона зателефонувала колезі, а та сказала, що отримала 4000 євро", — розповів ЗМІ чоловік однієї зі співробітниць.

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Наразі в організації уточнюють точну кількість працівників, які отримали несподівані виплати, а також механізм повернення грошей.

Також організація працює над тим, щоб повернути втрачені кошти. У благодійній організації Червоний Хрест вже попросили своїх працівників не витрачати отримані гроші.

Але за інформацією видання Le Dauphiné Libéré, деякі працівники вже витратили частину отриманих грошей.

Але навіть якщо отримані кошти працівники вже витратили, за законом воно зобов’язані їх повернути. Адже законодавство Франції передбачає повернення будь-яких коштів, що були отримані без належних підстав, зокрема через помилки чи збої.

Нагадаємо, що у місті Східамі з населенням 80 000 осіб що, розташоване на захід від Роттердама, кілька мешканців багатоквартирного будинку раптово знайшли у своїх поштових скриньках купюри по 50 євро.

Також в американському штаті Мен у лісі знайшли сейф, де було 55 тисяч доларів. Але місцева влада вирішила передати усі гроші на благодійність.