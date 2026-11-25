Домашняя собака породы золотистый ретривер бросилась в бассейн, чтобы спасти девочку, потерявшую равновесие в воде.

Благодаря бдительности четвероногой девочку удалось быстро вытащить из воды, и она не пострадала, пишет издание Daily Star.

Инцидент произошёл 20 ноября во время семейного праздника в городе Шапада-дус-Гимарайнс в Бразилии.

Спасение ребенка в Бразилии

На записи с камер видеонаблюдения видно, как маленькая девочка заходит в бассейн, пока мама Гладисса Филбидо отлучилась на минуту. Затем ребенок зашел в более глубокую часть бассейна, потерял равновесие и начал тонуть.

Тем временем золотистый ретривер по кличке Тереза, похоже, заметила опасность и выбежала из сада. Собака прыгает в бассейн и быстро плывет к девочке по имени Майте.

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Девочка обняла собачку и сумела удержать голову над водой, прежде чем мама, Гладисса Филбидо, бросилась ей на помощь. Женщина прыгнула в бассейн и подняла дочь в воздух. Маленькая девочка не пострадала.

Позже женщина опубликовала в социальных сетях объяснение, что она лишь ненадолго отошла, чтобы взять кусочек торта во время семейного праздника. По её словам, всё произошло очень быстро, но она была поражена героическим поступком своей собаки.

Напомним, что 8-летняя собака породы хаски по кличке Кала, которая родилась в Лас-Вегасе, но с 2020 года живёт в Колорадо, до сих пор не очень любит снег.

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