Домашня собака породи золотистий ретривер кинулася у басейн, щоб врятувати дівчинку, яка втратила рівновагу у воді.

Завдяки уважності чотирилапої дівчинку вдалося швидко витягти з води й вона не постраждала, пише видання Daily Star.

Інцидент трапилося 20 листопада під час сімейного свята у місті Шапада-дус-Гімарайнс у Бразилії.

Порятунок дитини у Бразилії

На відео з камер відеоспостереження помітно, як маленька дівчинка заходить у басейн, поки мама Гладісса Філбідо відійшла на хвилину. Потім дитина зайшла на глибшу частину басейну, втратила рівновагу та почала тонути.

Тим часом, золотистий ретривер на ім'я Тереза здається, помітила небезпеку і вибігла з саду. Собака стрибає в басейн і швидко пливе до дівчинки на ім'я Майте.

Дівчинка обійняла песика і зуміла втримати голову над водою, перш ніж мама, Гладісса Філбідо, побігла їй на допомогу. Жінка стрибнула в басейн і підняла доньку в повітря. Маленька дівчинка не постраждала.

Відео дня

Пізніше жінка опублікувала в соціальних мережах пояснення, що вона лише ненадовго відійшла, щоб взяти шматочок торта під час сімейного свята. За її словами, все сталося дуже швидко, але вона була вражена героїчним вчинком своєї собаки.

Нагадаємо, що 8-річна собака породи Хаскі на ім'я Кала, яка народилася в Лас-Вегасі, але живе в Колорадо з 2020 року, досі мало хоче мати справу зі снігом.

Також домашня собака породи хорт на ім'я Саманта стала справжнім модним феноменом у Британії. Адже вона носить одяг Chanel поверх хутра та позує для Vogue, а також знімається для таких розкішних брендів, як Jimmy Choo та Hugo Boss.