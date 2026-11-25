Белый дом в День благодарения предложил американцам помочь выбрать имена для индюков.

Поэтому пользователи социальных сетей ответственно отнеслись к заданию и упомянули президента США Дональда Трампа, пишет The Independent.

На выбор гражданам США предложили три варианта названий: Commander & Chief (Главнокомандующий, игра слов Commander in Chief), Freedom & Feathers (Свобода и Перья) и Honey & Ham (Мед и Ветчина).

Но пользователи придумали свои варианты, связывая имена со скандалами и спорами, сопровождавшими Дональда Трампа и его администрацию.

Популярными были имена: "Джеффри и Эпштейн", "Эпштейн и Файлы", "Мелания и Натали", "Хромая утка" (Lame and Duck), намекающие на поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

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Также было предложение назвать индюков Джеффри и Дженсен, намекая на инцидент, когда совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга в должности генерального директора компании после давления со стороны Трампа.

Пользователи также предлагали для индюков имена других представителей администрации Трампа, в частности, Джей Ди Венса и Пита Хэгсета.

После забавных обсуждений в Белом доме остановились на варианте назвать птиц "Свобода и Перья".

Известно, что в США традиция дарить президентам индейку на День благодарения берет свое начало в 1947 году. В 1989 году Джордж Буш-старший учредил официальную церемонию помилования птиц президентом, когда эти индюки не попадают на праздничный стол.

Всего с 1989 года более 30 птиц были официально помилованы президентами в Белом доме. После помилования они, как правило, переезжают на специальные фермы или в зоопарки и университеты, где и продолжают жить.

Напомним, что на ежегодный парламентский ужин в Канаде пригласили комиков, сыгравших президента США Дональда Трампа и премьер-министра страны Марка Карни.

Кроме того, Дональд Трамп оказался в новой курьезной ситуации, когда вспомнил о бывшей пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которая уволилась с должности после рождения второго ребенка.